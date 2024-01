39 milhões de brasileiros têm dinheiro “esquecido” em bancos; saiba como descobrir se você está na lista

Se você é brasileiro e está em busca de uma grana extra, pode ser interessante saber que cerca de 39 milhões de pessoas têm dinheiro “esquecido” no sistema financeiro do Brasil. Essa informação foi divulgada pelo Banco Central no início deste ano, e os dados contabilizam o período até novembro de 2023. Incrivelmente, são R$ 7,5 bilhões disponíveis no Sistema de Valores a Receber (SVR), dos quais já foram resgatados R$ 5,55 bilhões por meio de instituições financeiras.

O que é o Sistema de Valores a Receber?

O Sistema de Valores a Receber (SVR) é uma plataforma criada pelo Banco Central para centralizar e disponibilizar informações sobre valores que estão à disposição de seus legítimos proprietários. Basicamente, ele funciona como um banco de dados que reúne os recursos financeiros que, por algum motivo, não foram resgatados por seus donos.

Ao longo dos anos, diversas situações podem levar ao esquecimento de dinheiro no sistema financeiro, como contas bancárias inativas, saldos remanescentes de aplicações financeiras, restituições não retiradas, heranças não reclamadas e até mesmo valores esquecidos em contas de empresas.

Como consultar se você tem dinheiro esquecido?

Caso você queira verificar se tem algum valor esquecido no sistema financeiro brasileiro, o Banco Central disponibiliza uma forma simples e prática de consulta. Basta acessar o site e fornecer as informações solicitadas.

No site, é possível digitar o seu CPF ou CNPJ e realizar a consulta de forma totalmente online. É importante ter em mãos esses documentos, pois eles serão utilizados para verificar se há algum valor disponível em seu nome.

O resgate dos valores

Desde o início do programa, em fevereiro de 2022, apenas 28% dos correntistas resgataram os valores que estavam disponíveis no sistema. Isso equivale a aproximadamente 17 milhões de pessoas que conseguiram reaver o dinheiro “esquecido”.



É importante ressaltar que o resgate dos valores é fundamental para que o dinheiro não fique parado no sistema financeiro. Além disso, o resgate é um direito de todo cidadão brasileiro que tenha algum valor disponível em seu nome.

Quais são as empresas com dinheiro para resgatar?

Além dos brasileiros, há também 3 milhões de empresas que têm dinheiro para resgatar no sistema financeiro. Essas empresas podem ter valores esquecidos por diversos motivos, como depósitos judiciais não reclamados, saldos de contas empresariais inativas e outros.

Para as empresas, o processo de consulta e resgate dos valores é semelhante ao dos cidadãos comuns. Basta acessar o site do Banco Central e fornecer as informações solicitadas para verificar se há algum valor disponível em nome da empresa.

Dicas para evitar dinheiro esquecido

Para evitar que você tenha dinheiro “esquecido” no sistema financeiro, é importante adotar algumas práticas simples. Confira abaixo algumas dicas que podem ajudar:

Mantenha suas contas bancárias ativas: Evite deixar contas bancárias inativas por longos períodos. Caso não esteja utilizando uma determinada conta, encerre-a formalmente para evitar que valores fiquem esquecidos. Fique atento às restituições: Se você tem direito a restituições de impostos, como o Imposto de Renda, fique atento aos prazos e faça o resgate assim que possível. Evite deixar o dinheiro parado, sujeito a esquecimentos. Atualize seus dados cadastrais: Mantenha seus dados pessoais atualizados junto às instituições financeiras. Dessa forma, você receberá comunicações e notificações sobre valores disponíveis em seu nome. Organize suas finanças: Tenha o hábito de organizar suas finanças e fazer um acompanhamento periódico de suas aplicações, contas e investimentos. Assim, será mais fácil identificar se há algum valor esquecido.

Faça sua consulta agora mesmo e faça o resgate dos seus direitos

Com a divulgação de que cerca de 39 milhões de brasileiros têm dinheiro “esquecido” no sistema financeiro, é importante que todos fiquem atentos e realizem consultas para verificar se há algum valor disponível em seu nome. O Banco Central disponibiliza uma plataforma online para essa consulta, que pode ser feita de forma rápida e fácil. Além disso, é fundamental resgatar esses valores para evitar que eles fiquem parados no sistema financeiro.

Lembre-se de adotar práticas para evitar o esquecimento de dinheiro, como manter suas contas ativas, ficar atento às restituições, atualizar seus dados cadastrais e organizar suas finanças. Assim, você estará mais preparado para evitar que valores fiquem esquecidos e poderá aproveitar melhor suas finanças pessoais ou empresariais.

Não deixe o seu dinheiro “esquecido” no sistema financeiro brasileiro. Consulte agora mesmo se há algum valor disponível em seu nome e faça o resgate dos seus direitos.