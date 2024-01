40 MILHÕES!!! Quem tem a MOEDA DE 1 REAL BC 40 ANOS?

A moeda de 1 Real emitida em celebração dos 40 anos do Banco Central é um verdadeiro achado para os entusiastas de numismática. O que torna essa moeda tão estimada e valiosa? Vamos desvendar as peculiaridades que a tornam um tesouro para colecionadores e investidores.

Características das Moedas de 1 Real

As moedas de 1 Real carregam traços únicos que as tornam atraentes para coletas e investimentos. Alguns fatores que podem incrementar o valor dessas moedas incluem:

Ano de Emissão: Moedas fabricadas em um ano específico, geralmente devido a uma mudança no design, material ou emissão limitada. Erros de Cunhagem: Moedas com defeitos na cunhagem, como erros de impressão ou letras deslocadas, podem ter um valor adicional. Emissão Limitada: Moedas produzidas em quantidade limitada, seja por razões econômicas, políticas ou especiais, tendem a ser mais valorizadas. Estado de Conservação: Moedas bem preservadas, sem desgastes excessivos, riscos ou corrosão, são mais procuradas pelos colecionadores. Características Únicas: Algumas moedas têm características especiais, como desenhos únicos, metais preciosos na composição ou marcas específicas que as tornam valiosas.

Estado de Conservação das Moedas de 1 Real

O estado de conservação de uma moeda é uma das principais considerações ao avaliar seu valor. As moedas de 1 Real podem ser classificadas em várias categorias:

Flor de Cunho (FC) : Moedas em perfeito estado de conservação, sem desgastes ou sinais de manuseio.

Soberba (S) : Moedas que preservam cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original, apresentando algum brilho e pequenas imperfeições.

Muito Bem Conservada (MBC) : Moedas que exibem aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, com desgaste uniforme e algumas imperfeições.

Bem Conservada (BC) : Moedas que mostram cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original visíveis a olho nu.

Regular (R): Moedas que têm no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original visíveis com o auxílio de uma lente.

O Valor Monetário das Moedas de 1 Real

A moeda do Banco Central 40 anos sem nenhum tipo de anomalia possui os seguintes valores:



Você também pode gostar:

MBC: R$ 5,00

SOBERBA R$ 60,00

FLOR DE CUNHO: R$ 120,00

A moeda do Banco Central 40 anos com REVERSO INVERTIDO em estado Flor de Cunho vale R$ 550,00.

O valor das moedas de 1 Real é influenciado por uma variedade de fatores, como sua raridade, estado de conservação, demanda do mercado e interesse dos colecionadores. No caso específico da moeda comemorativa de 1 Real dos 40 anos do Banco Central, o valor pode variar significativamente. Algumas dessas moedas podem chegar a valer até R$250,00 e até ultrapassar essa faixa em casos de erros conjugados ou disputas em leilões.

Vaja mais detalhes no vídeo abaixo:

Preservação das Moedas

A preservação das moedas é fundamental para manter seu valor e sua beleza ao longo dos anos. Algumas dicas importantes para garantir a conservação adequada das moedas são:

Manusear as moedas com cuidado, evitando tocá-las diretamente com as mãos.

Armazenar as moedas em cápsulas de acrílico ou em álbuns específicos para numismática.

Evitar exposição à luz solar direta, umidade e variações bruscas de temperatura.

Limpar as moedas apenas quando necessário, utilizando produtos específicos para numismática e seguindo as recomendações de especialistas.

Venda de Moedas para Colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em adquirir sua moeda. A numismática é um mundo fascinante e lucrativo, se você souber o que procurar. Agora que você conhece um pouco mais sobre moedas raras e como vendê-las, quem sabe você não descobre uma pequena fortuna escondida na sua gaveta?

As moedas de 1 Real, especialmente aquelas comemorativas dos 40 anos do Banco Central, são relíquias numismáticas valiosas. Combinando história, arte e valor monetário, essas moedas são muito mais do que simples meios de troca – são tesouros para colecionadores e investidores. Entender suas características e saber como cuidar delas pode garantir sua preservação e valorização ao longo do tempo.