5 motivos para usar um tipo de pagamento totalmente digital em forma de e-wallets em Apostas Esportivas

O uso de carteiras digitais de depósito e saques se tornou cada vez mais difundido à medida que a sociedade se aproxima de se tornar sem dinheiro em espécie. O uso de pagamentos totalmente digitais se tornou mais predominante do que nunca em quase todos os aspectos da vida corporativa.

Até 2027, prevê-se que as transações digitais atinjam cerca de US $15 trilhões, de acordo com a Statista. Além disso, prevê-se que o setor de comércio eletrônico atinja um valor de US $7 trilhões até 2025, com mais de 50% dos pagamentos sendo realizados por meio de carteiras digitais – 52% para ser mais preciso.

Assim, seria razoável se perguntar de que forma esta tendência afetaria o setor das apostas esportivas. Também é razoável acreditar que os pagamentos digitais terão um impacto, considerando a previsão da GlobeNewswire de que o setor de apostas esportivas atingirá aproximadamente 130 mil milhões de dólares até 2028.

É importante analisar cinco razões pelas quais os apostadores devem utilizar carteiras digitais, também conhecidas como carteiras eletrônicas ou e-wallets, como parte das suas táticas de apostas, à medida que se tornam mais prevalentes.

Compreendendo as e-wallets

As pessoas que acreditam que as carteiras eletrônicas são um fenômeno do futuro podem ficar surpresas ao saber que já estão presentes no cenário atual. As carteiras eletrônicas são predominantes no mundo do comércio eletrônico, para começar. No entanto, as carteiras eletrônicas são amplamente utilizadas. Qualquer pessoa que pague por uma xícara de café, um prato de comida em um restaurante ou mantimentos usando um smartphone está, de fato, utilizando uma carteira eletrônica.

Um método de pagamento especificamente vinculado a um smartphone é exatamente uma carteira eletrônica. Funcionam da mesma maneira que os cartões de débito e de crédito. A discrepância existe no método de pagamento real.

Usando um item feito de plástico que tem uma faixa magnética, significa que os cartões de pagamento estão sendo utilizados. Estes existem há muito tempo, mas não sem problemas. A principal questão com os cartões tem sido a segurança, o que tem sido uma preocupação importante.

Por outro lado, as carteiras eletrônicas são independentes de um cartão de débito ou de crédito. Atualmente, elas dependem de dispositivos móveis, mas a pesquisa está avançando em direção ao aproveitamento da biotecnologia para acabar com a necessidade deles. É possível utilizar a biotecnologia em conjunto com carteiras eletrônicas através do uso de retinas, impressões digitais ou ativação por voz, como exemplos.

Não é de surpreender que as apostas esportivas tenham migrado cada vez mais para o uso de carteiras eletrônicas, dada a sua ampla utilização. Além disso, as casas de apostas esportivas estão utilizando métodos de pagamento digitais com maior frequência para oferecer aos apostadores uma variedade maior de opções. Portando, as casas de apostas esportivas aceitam depósitos e saques por meio de carteira eletrônica, além de pagamentos com cartão de crédito e em dinheiro nos locais físicos. Eles são até classificados em plataformas especializadas pelo tipo de carteira eletrônica que utilizam com sucesso para transações de apostas e pela forma como o fazem; por exemplo, você pode encontrar as melhores casas de apostas que aceitam AdvCash em Bookmaker-expert.com . Uma classificação semelhante se aplica ao PayPal, Neteller e outras carteiras eletrônicas amplamente utilizadas.

É importante considerar as cinco principais razões pelas quais os apostadores devem utilizar carteiras eletrônicas em vez de outras opções de pagamento, porque o setor de apostas esportivas está ansioso para adotá-las.

# 1 Velocidade aprimorada de Transação

A indústria de apostas esportivas atribui grande importância à rapidez das transações. A maioria das casas de apostas que aceitam métodos de pagamento padrão, como cartões de pagamento, oferecem depósitos imediatos. No entanto, ao realizar saques, os prazos das transações diminuem significativamente.

Os prazos das transações são geralmente lentos devido aos processadores de pagamento de terceiros. Por exemplo, pode levar até cinco dias úteis para retirar dinheiro para uma conta bancária. Os saques podem levar até 10 dias, como no caso de receber recompensas por meio de cheque.

Os tempos de transação podem ser significativamente reduzidos ao utilizar depósitos e saques de carteira eletrônica. Particularmente, as carteiras eletrônicas reduzem consideravelmente os tempos de saque, muitas vezes para apenas um dia útil. Se trata de um desvio significativo em relação aos sistemas de pagamento convencionais. Portanto, a utilização de carteiras eletrônicas se torna lógica para usuários interessados em tempos de transação rápidos.

# 2 Melhoria da Segurança

A segurança é provavelmente a principal justificativa para os depósitos em carteiras eletrônicas. Este continua a ser o principal fator de pagamentos online quanto offline. Como as carteiras eletrônicas incluem recursos de segurança integrados, é extremamente difícil roubá-las, hackeá-las ou copiá-las.

Considere os cartões de crédito como exemplo. Sempre que um cartão de crédito é roubado, aqueles que o roubaram têm uma janela de oportunidade para fazer compras com o cartão antes que ele seja bloqueado. Infelizmente, há momentos em que as empresas de cartão de crédito não cancelarão compras fraudulentas.

Semelhante ao roubo de identidade, os usuários online devem se preocupar com a sua segurança, pois os fraudadores podem obter suas informações pessoais. A grande maioria das preocupações de segurança é resolvida por Carteiras eletrônicas. Mesmo que não sejam completamente à prova de falhas, diminuem consideravelmente as preocupações com segurança.

Autenticação Multi-fator

O uso de carteiras eletrônicas é restrito ao usuário autorizado devido ao uso de dados biométricos. Portanto, roubar um telefone é inútil, uma vez que são necessárias informações biométricas, tais como impressões digitais, para iniciar os pagamentos. Semelhante a isso, a autenticação multi-fator torna praticamente impossível hackear uma carteira eletrônica.

Neste contexto, o setor do jogo esportivo é um local natural para saques e depósitos de carteiras eletrônicas, tal como o comércio eletrônico. Além disso, os recursos de segurança aprimorados dão aos jogadores a garantia de que seu dinheiro está protegido contra fraudadores suspeitos.

# 3 Segurança Online

A maioria das pessoas tem sérias preocupações quanto à sua privacidade. Os apostadores podem se sentir desconfortáveis em divulgar informações sensíveis, como números de cartão de crédito. Por conta disso, a maioria das pessoas hesita em usar seus cartões de crédito em sites não confiáveis.

A segurança ocupa uma posição de destaque entre outras informações, como probabilidades e linhas, quando os usuários procuram informações sobre apostas. Os sites de apostas esportivas têm se esforçado para garantir a segurança online por causa disso.

As carteiras eletrônicas atuam como uma barreira entre os usuários e as casas de apostas esportivas, resolvendo uma grande parte do problema da confidencialidade dos dados. Para depositar dinheiro nas suas carteiras eletrônicas, como ilustração, os apostadores não divulgam qualquer informação à casa de apostas. Em vez disso, o pagamento é enviado diretamente da plataforma do processador para a casa de apostas.

Os usuários devem, sem dúvida, fornecer ao processador da carteira eletrônica os seus dados pessoais. No entanto, o compartilhamento de informações confidenciais com uma única organização é vantajoso em relação ao compartilhamento de dados com um grande número de organizações e plataformas. Portanto, o uso de carteiras eletrônicas é uma opção significativamente mais segura para pessoas que procuram privacidade online.

# 4 Taxas e comissões mais baixas

As comissões e taxas para os métodos de pagamento convencionais são calculadas com diferentes taxas. O processador de pagamentos de terceiros, e não a casa de apostas, é responsável por essas taxas. Por exemplo, as taxas cobradas pelos emissores de cartões de crédito são normalmente mais elevadas do que as das carteiras eletrônicas.

Lembre-se de que as comissões e taxas normalmente não são exigidas pelas casas de apostas. Eles dependem principalmente das apostas dos jogadores para obter renda. Por exemplo, embora os apostadores tenham que pagar taxas aos processadores de pagamento, as casas de apostas esportivas não impõem pagamentos extras para depósitos ou saques.

As carteiras eletrônicas deram um grande passo para mudar isso, no entanto. Em comparação com outras opções de pagamento, é mais simples depositar ativos de carteira eletrônica e retirá-los com taxas mais baixas. A disparidade é causada pela tecnologia utilizada para lidar com os pagamentos.

Pagar menos em taxas

Os sistemas de pagamento tradicionais utilizam, ocasionalmente, tecnologias antigas e ultrapassadas. Além disso, a tecnologia ultrapassada contribui para o processamento de atrasos de pagamento, o que aumenta ainda mais os preços.

Por outro lado, as carteiras eletrônicas utilizam tecnologias avançadas. A tecnologia moderna reduz drasticamente os tempos de processamento, economizando tempo e esforço para os processadores de pagamentos. Como resultado, os processadores de carteiras eletrônicas podem reduzir as despesas gerais e operacionais. Como os usuários de carteiras eletrônicas pagam menos em taxas, as casas de apostas esportivas podem melhorar a experiência do cliente.

# 5 Acesso fácil e utilização

As pessoas sempre procuram maneiras de economizar energia e tempo e desejam conveniência. A popularidade das carteiras eletrônicas, que tornam a vida mais simples para os indivíduos, se deve principalmente à sua conveniência. Por exemplo, a maioria dos jogadores tem dificuldade em usar moedas tradicionais. No entanto, a situação mudou em resultado das plataformas de pagamento digital. As carteiras eletrônicas vão um passo adiante em termos de conveniência.

Os usuários de cartões de débito e de crédito devem se preocupar com o próprio cartão. Obter um cartão de substituição após o vencimento do atual pode ser desafiador. Além disso, as instituições financeiras estão ligadas a cartões de crédito e débito. Portanto, os jogadores devem estar atentos às políticas e orientações de cada instituição.

As carteiras eletrônicas eliminam grande parte da burocracia associada aos métodos de pagamento convencionais. Elas também funcionam em qualquer lugar. As pessoas podem usar suas carteiras eletrônicas para pagar contas, enviar dinheiro para amigos e familiares e comprar (tanto em lojas físicas quanto online).

As carteiras eletrônicas tornam a vida muito mais prática. A necessidade de dispositivos móveis logo desaparecerá à medida que a biotecnologia avança. Esta circunstância aumentará a segurança dos depósitos e saques de carteiras eletrônicas, especialmente no setor das apostas esportivas.

Conclusão

Na realidade, as carteiras eletrônicas são uma parte permanente. A sua função geral não mudará ao longo do tempo, embora a sua configuração possa. Portanto, as casas de apostas esportivas devem oferecer carteiras eletrônicas e outras informações essenciais sobre apostas.

A facilidade de uso e a segurança das carteiras eletrônicas são difíceis de igualar pelos processadores convencionais de pagamentos. Como resultado, estas formas de processadores de pagamentos, como as empresas de cartões de crédito, serão obrigadas a acompanhar os avanços tecnológicos.

A colaboração entre carteiras eletrônicas e casas de apostas tem um futuro promissor, à medida que mais apostadores aderem a tendência das carteiras eletrônicas. Espera-se que o setor de apostas esportivas desempenhe um papel importante durante esta mudança, à medida que as plataformas de pagamento digital substituem gradualmente outros métodos de pagamento.