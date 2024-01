50 Cent diz que malhar, e não ozêmico, levou à perda de peso de 43 libras

O rapper de “In Da Club” postou recentemente um filme no IG com uma estrutura visivelmente mais magra – 43 libras para ser exato – e rejeitou acusações de que ele consumiu drogas para diabéticos para perder peso.

50 disse a seus fãs intrometidos que passou de 253 libras para 210 libras – as sessões de ginástica e seu recente Final Lap Tour também forneceram alguns exercícios aeróbicos muito necessários.

Os fãs zombaram do peso dos anos 50 durante seu Desempenho do Super Bowl onde ele se juntou Dr. Dre, Snoop Doggdar Maria J. Blige no palco… e agora eles estão elogiando seu corpo natural de maneiras naturais.