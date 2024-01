50 Centavos Que Vale R$ 1.800 Reais – Veja se você tem essa Moeda

A moeda de 50 centavos que você tem em sua carteira, pode valer uma pequena fortuna. As moedas raras são apreciadas por colecionadores e podem chegar a ter um valor de até R$ 1.800,00.

O Fascínio pelas Moedas Raras

O universo de colecionadores de moedas é vasto e diversificado. Não é preciso ser um expert para tropeçar em uma peça que vale muito dinheiro. Crianças, adultos e idosos podem encontrar essas preciosidades a qualquer momento.

Muitas dessas moedas ainda estão em circulação, segundo o Banco Central do Brasil.

O Caso da Moeda de 50 Centavos de 2012

A moeda de 50 centavos fabricada no ano de 2012 é especialmente procurada por colecionadores, em particular, se apresentar um defeito específico de fabricação.

Características da Moeda de 50 Centavos de 2012

Para identificar essa moeda, é necessário observar algumas características:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente)

Período: República

Casa da Moeda: Rio de Janeiro

Diâmetro: 23mm

Peso: 7.81gr

Metal: Aço Inoxidável

Borda: Liso com inscrição ORDEM E PROGRESSOBRASIL

Reverso: Moeda

Desenho do Anverso: Efígie de José Maria da Silva Pacanhos Júnior e dísticos BRASIL e RIO BRANCO

Desenho do Reverso: Valor, data e alusão à Bandeira Nacional



O Valor da Moeda de 50 Centavos de 2012

A tabela abaixo mostra os preços estimados para a moeda de 50 centavos de 2012 em diferentes condições, considerando uma moeda normal, ou seja, sem nenhum defeito de cunhagem:

Condição Valor MBC R$ 2,00 Soberba R$ 7,00 Flor de Cunho R$ 17,00

Caso a moeda seja encontrada sem o zero, ela pode valer muito mais, principalmente se estiver bem conservada:

Condição Valor MBC R$ 700,00 Soberba R$ 1.400,00 Flor de Cunho R$ 1.800,00

Entendendo as Classificações das Moedas

Para os iniciantes, os termos usados para classificar as moedas podem parecer complexos. Vamos entender o que cada um deles significa:

MBC : Significa “Muito bem conservada”. A moeda deve ter, no mínimo, 70% de sua aparência original e um nível de desgaste homogêneo.

Soberba : Uma moeda classificada como soberba tem pelo menos 90% dos detalhes originais preservados, com pouco vestígio de circulação e manuseio.

Flor de Cunho: Essa classificação vem do inglês uncirculated. Refere-se a uma moeda que não apresenta desgaste ou manuseio. Todos os detalhes da cunhagem estão com a aparência original e não há sinais de limpeza ou uso de químicos.

A História Monetária do Brasil

O Brasil já teve várias moedas ao longo de sua história. A moeda de 50 centavos de 2012 é apenas uma entre muitas que já circularam em nossas ruas:

Período colonial a 1942 – Réis De 1942 a 1967 – Cruzeiro De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo De 1970 a 1986 – Cruzeiro De 1986 a 1989 – Cruzado De 1989 a 1990 – Cruzado Novo De 1990 a 1993 – Cruzeiro De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real De 1994 até os dias atuais – Real

Portanto, antes de descartar aquela moeda de 50 centavos que você encontrou no fundo da gaveta, dê uma olhada mais de perto. Você pode estar diante de uma pequena fortuna!

Como Vender Moedas Raras?

Vender moedas raras pode ser um desafio para quem não está familiarizado com o mundo numismático. Os colecionadores buscam moedas sem arranhão, com a imagem limpa e sem manchas, e com todos os traços e marcas de fabricação.

Para manter a moeda em bom estado de conservação, é recomendável guardá-la em um saquinho ou papel filme.

Os interessados em vender suas moedas podem recorrer a lojas especializadas, leilões, grupos de Facebook e marketplaces online, além da venda direta para colecionadores.

A numismática é um mundo fascinante e lucrativo para quem possui moedas raras e únicas. Mesmo uma moeda de pequeno valor de face, como a moeda de 10 centavos, pode valer muito quando possui características únicas, como erros de fabricação. Portanto, da próxima vez que receber uma moeda de troco, confira se não é uma joia rara que pode encher o seu bolso.