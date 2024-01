6 erros no Instagram que você não pode cometer se quiser aumentar seus números

Durante o uso das redes sociais, é super importante saber o que fazer, e quais os principais erros no Instagram. Afinal, se você quer manter seus números lá no alto, é preciso conhecer bem o funcionamento da ferramenta, e quais tipos de ações evitar.

Portanto, para aprender como deixar seu perfil com uma otimização ainda melhor, separamos algumas dicas importantes. Aproveite para conferir o que não fazer em seu feed e evite penalidades e perda de alcance na plataforma.

Como usar o Instagram em sua empresa?

Seja para se promover e forma individual, ou para levantar o nome da sua empresa, hoje o Instagram é uma das melhores opções. Quase todo muno possui um perfil na rede social, e consome vários produtos por conta das divulgações nela.

Portanto, além e evitar os erros no Instagram, é importante entender a melhor forma de aproveitar a plataforma. Separamos algumas dicas para te ajudas a dar os primeiros passos, caso esteja sem saber por onde começar:

Organizar um bom conteúdo de valor;

Interagir com o público nas postagens;

Criar posts dinâmicos e atrativos;

Foque em um nicho de conteúdo;

Use os vídeos de forma estratégica (mostrando seu produto ou serviço);

Acompanhe as tendências do momento.

Ainda, é super importante manter seu feed sempre ativo, com conteúdo diverso e frequente. Dessa maneira, pode ser um excelente funil de vendas e captação de novos clientes para sua empresa, em diferentes nichos do mercado.

Erros no Instagram que derrubam seu engajamento



Contudo, apesar do Instagram ser uma plataforma bem simples de usar, ela é rígida com algumas regras e políticas. Por exemplo, conteúdos impróprios podem causar penalidades importantes, mas alguns erros básicos também reduzem o alcance.

Então, a melhor forma de evitar os erros é conhecer os principais tipos de ações que causam prejuízo ao seu feed. Separamos alguns tópicos com as mais importantes, aproveite para deixar seu perfil dentro dos parâmetros básicos na plataforma.

1.Abusar das hashtags – erros no Instagram

As hashtags são uma forma dinâmica de encontrar conteúdo segmentado dentro o Instagram. Assim, é importante utilizar, mas saber de que forma você consegue otimizar esse recurso em suas postagens.

Por exemplo, usar um excesso grande de hashtags pode reduzir seu alcance e mais prejudicar do que ajudar. Um número bom está entre 5 e 7 opções relevantes de tags, que tenham relação com o conteúdo que você estiver publicando.

Outro ponto importante é a expressividade dessas hashtags. Se você escolher uma com muitas publicações, pode acabar perdendo destaque. Afinal, outros perfis gigantes terão a preferência dos usuários dentro do leque de posts.

2.Postar em horários diferentes – erros no Instagram

O algoritmo do Instagram trabalha basicamente com a experiência do usuário: tornar o acesso ao conteúdo mais simples e de forma personalizada. Por isso, manter uma frequência e postagem pode ajudar a melhorar seus números.

Da mesma forma, alternar demais os horários também pode acabar prejudicando seu desempenho. Afinal, seus seguidores nunca saberão quando ou como esperar seus novos posts. E essa é uma informação que pouca gente se atenta.

Por isso, se imponha uma frequência de postagens, com um fluxo contínuo e horário certo. Não precisa necessariamente ser todos os dias, mas mantenha um padrão: dia sim, dia não e seguindo o horário de maior interação a sua audiência.

3.Conteúdo visual de baixa qualidade

O Instagram é uma plataforma que trabalha em sua maior parte com conteúdo visual: fotos e vídeos. Por isso, postar arquivos com baixa qualidade, além de espantar seus seguidores, pode atrapalhar a forma como o algoritmo te recomenda.

Vale lembrar que o Insta sempre vai priorizar o post com a maior qualidade possível. Afinal, imagine que você esteja rolando seu feed, o que te chama mais a atenção: uma belíssima imagem colorida e em HD, ou outra que você mal consegue enxergar?

Portanto, sempre valorize seus melhores conteúdos para a postagem, e faça edições com alta qualidade (principalmente nos vídeos). Assim, você garante uma imagem mais profissional, com posts de interesse para seus seguidores.

4.Spam – erros no Instagram

Cuidado com a quantidade e conteúdos que você posta em seu feed por dia. Postar pouco pode afastar sua audiência, mas muitas publicações também prejudicam seu engajamento. Afinal, o algoritmo identifica a quantidade, e não a qualidade e seus posts.

Dessa maneira, as publicações massivas (em grande quantidade) acabam sendo identificadas como spam. Então, o algoritmo reduz o alcance dos seus conteúdos, que acabam não chegando para todos que te seguem.

5.Falta de planejamento de conteúdos

Para evitar erros no Instagram e conseguir aproveitar bem seus conteúdos, o planejamento é um item essencial. Afinal, não basta apenas sair postando qualquer coisa, é necessário utilizar cada postagem de forma estratégica.

Portanto, crie um cronograma de postagens (pode ser semanal ou mensal), pesquisando tendências, conceitos e os principais concorrentes. Dessa maneira, você garante uma abordagem melhor, e usa seus conteúdos da forma certa, sem gastar posts a toa.

6.Conteúdos impróprios – erros no Instagram

Outro ponto importante, que muitos usuários não se atentam, são os conteúdos impróprios no Instagram. Afinal, não basta somente ser explícito para que o algoritmo acabe reduzindo seu alcance. Confira outros tipos de posts que recebem penalidade:

Propagandas enganosas (ganhar dinheiro ou cassinos online);

Conteúdos de saúde sem comprovação científica;

Notícias falsas ou exageradas (clickbait, as famosas iscas de usuários);

Conteúdos com imagens explícitas;

Golpes ou informações incorretas;

Uso de imagem de terceiros sem autorização.

Assim, é importante ler as diretrizes antes de criar seus planejamentos, para não cometer erros no Instagram e reduzir seu alcance. Dessa maneira, você aproveita os recursos da plataforma de forma integral, sem levar nenhuma penalidade em seu perfil.

Outras dicas para não cometer erros no Instagram

Além disso, separamos algumas outras dicas para você evitar problemas em suas postagens e não perder seguidores. Afinal, a plataforma é uma forma importante de fortalecer sua marca e popularizar seus serviços:

Foque no tipo de conteúdo que é o nicho do seu perfil;

Interaja com seus seguidores para engajar;

Gerencie e organize bem sua conta (postagens, destaques, stories);

Ainda, se quiser acompanhar outros conteúdos sobre tecnologia, redes sociais e ferramentas digitais, continue por aqui. Separamos várias dicas úteis para te ajudar a entender como esses recursos podem facilitar sua vida e a rotina de sua empresa.