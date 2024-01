6 maneiras principais de corrigir problemas de processo de alta CPU que consomem MDS_Stores no Mac

Ninguém quer um PC de baixo desempenho e é por isso que muitas pessoas mudam para o Mac. Mas a coisa mais decepcionante que se pode esperar é o baixo desempenho no Mac. Freqüentemente, o baixo desempenho é causado por processos executados em segundo plano que ocupam uma grande parte da CPU e da RAM. Um desses processos que costuma causar alto uso da CPU é o mds-stores.

Mas o que é esse processo e por que causa alto uso da CPU? Se você tiver dúvidas semelhantes sobre o processo mds_stores e quiser corrigir os problemas de baixo desempenho causados ​​por ele, você está no lugar certo. Neste artigo, iremos orientá-lo sobre como corrigir problemas de alto processo de CPU do mds_stores no Mac.

O que é mds_stores?

mds_stores é um processo de indexação usado pelo Spotlight Search no Mac. A principal tarefa deste processo é indexar todos os dados que estão no seu Mac para que possam ser listados através do Spotlight Search sempre que o usuário os pesquisar.

Este processo é essencial para Mac e, se não estiver lá, o Spotlight Search não funcionará da maneira pretendida. Mas se é um processo integrado e não algo prejudicial, então por que causa alto uso da CPU?

A razão por trás disso é simples: se você está enfrentando alto uso da CPU devido ao processo mds_stores, então possivelmente é devido a uma grande quantidade de dados em seu Mac ou devido a mudanças constantes no grande número de arquivos. Às vezes, o problema também pode ser causado por bugs do sistema, interrupção de software de terceiros ou até mesmo problemas com a Pesquisa Spotlight.

Como você verifica o alto uso da CPU devido a mds_Stores?

Antes de continuar, é importante descobrir se mds_stores está causando alto uso da CPU ou algo mais. Você pode verificar isso no Activity Monitor do seu Mac. Veja como-

Imprensa Comando + barra de espaço e digite Monitor de atividades . Imprensa Retornar abrir Monitor de atividades no seu Mac.

Vá para o CPU guia no Monitor de atividades.

Procure o mds_stores processo aqui.

Debaixo de %CPU tag, verifique quanta CPU está sendo consumida por mds_stores.

Corrigir problemas de processo de alta CPU do Mds Stores Mac

Se mds_stores estiver ocupando muitos recursos da CPU e deixando seu Mac lento e lento, aqui está o que você pode fazer para corrigir esse problema:

Reinicie o seu Mac

A primeira coisa a fazer se você estiver preso pelos problemas do processo de alta CPU do Mac do mds_stores é reiniciar o Mac. Reiniciar o Mac corrigirá o problema se for causado por algum bug ou falha temporária. Veja como fazer isso-

Clique no Maçã ícone no canto superior esquerdo e depois em Reiniciar .

Clique no Reiniciar botão novamente para reiniciar o seu Mac.

Reinicie o Spotlight

Se reiniciar o Mac não resolveu o problema, o que você pode fazer é reiniciar o Spotlight. Isso resolverá quaisquer problemas subjacentes com o Spotlight e os mds_stores deverão continuar causando alto uso da CPU. As etapas fornecidas abaixo irão guiá-lo sobre como fazer isso-

Clique no Plataforma de lançamento ícone no dock, procure por terminal e abra-o.

Depois disso, digite o seguinte comando e execute-o-

sudo launchctl unload -w/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

Você será solicitado a inserir a senha do administrador; digite a senha para continuar.

Uma vez feito isso, reinicie o seu Mac.

Depois disso, inicie o terminal no seu Mac novamente.

Agora, execute o seguinte comando-

sudo launchctl -w/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plis

Digite a senha do administrador quando for solicitado.

Depois disso feche o Terminal e reinicie o seu Mac.

O processo mds_stores pode causar um processo de alta CPU se o macOS estiver desatualizado. As atualizações instaladas anteriormente no Mac podem conter alguns bugs que podem causar esse problema. Você pode tentar atualizar seu macOS para a versão mais recente para corrigir o problema. Veja como-

Abra o Menu Maçã do canto superior esquerdo.

Agora, clique no Configurações de sistema opção.

Depois disso, clique em Em geral no painel esquerdo.

Clique no Atualização de software opção e seu Mac verificará as atualizações disponíveis.

Se alguma atualização estiver disponível, clique no botão Atualizar agora botão para baixar e instalar a atualização.

4. Exclua dados e desconecte unidades

O processo mds_stores causa alto uso da CPU, então pode ser devido a vários arquivos indesejados que estão sendo indexados pelo Spotlight ou devido a várias unidades externas conectadas ao seu sistema.

Em primeiro lugar, tente excluir os arquivos indesejados do seu Mac. Procure arquivos antigos como filmes, vídeos e qualquer outro que você não usa mais. Exclua esses arquivos do seu Mac e remova-os também da Lixeira.

Não apenas isso, mas se você tiver várias unidades externas conectadas ao seu sistema, remova-as também. Mais unidades significam mais arquivos (ou área) a serem indexados no Spotlight Search, o que significa mais consumo de CPU. Se você conectou unidades externas que não estão em uso no momento, prefira desconectá-las do seu Mac.

5. Limpe os dados do sistema

Os dados do sistema geralmente contêm cache e arquivos temporários do sistema e os dados dos aplicativos que foram excluídos ou não são necessários. Os dados do sistema muitas vezes podem ocupar uma grande parte do armazenamento do seu Mac. Você pode tentar limpar os dados do sistema e ver se isso resolve o problema. Você pode seguir este guia para limpar o armazenamento de dados do sistema no Mac.

6. Desative o Spotlight

Se nenhum dos métodos acima resolver o problema, você pode tentar desativar o Spotlight. Veja como você pode desativar o Spotlight no seu Mac-

Clique no Plataforma de lançamento ícone no dock, digite terminal e pressione Retornar para abri-lo.

Agora, digite o seguinte comando no Terminal e execute-o-

Após executar o comando, será solicitado que você insira a senha do administrador; digite a senha e pressione Retornar .

Isso desativará o Spotlight Search no Mac. Uma vez feito isso, o processo mds_stores não causará mais alto uso da CPU. Se você quiser reativá-lo, basta executar o comando sudo mdutil -a -i ativado no terminal.

Conclusão

Enfrentando problemas de processo de alta CPU no Mac mds_stores? Se o seu Mac estiver lento ou lento devido ao alto uso da CPU pelo processo mds_stores, você pode seguir as etapas acima para corrigir esse problema. Esperamos que este artigo resolva o problema para você, mas se isso não acontecer, você deverá entrar em contato Suporte ao Cliente Apple.

