A ameaça sinistra de Sean Strickland a Dricus Du Plessis que poderia mandá-lo para a prisão

Speso médio sul-africano Dricus Du Plessis tem uma ótima maneira de sempre irritar seus oponentes por meio de sua conversa fiada. A maneira como ele faz isso é diferente de outros lutadores como Colby Covington ou Conor McGregor faça isso. Dricus encontrará esse ponto fraco e o usará como a fraqueza de seu oponente. Foi exatamente isso que ele fez quando enfrentou Sean Strickland pela primeira vez antes de sua luta em UFC 297. Dricus não foi direto ao yugular ao mencionar o trauma anterior de abuso infantil de Sean com seu pai e Stricklan não gostou nem um pouco. Chegou a um ponto alto onde Strickland começou a socar Dricus ao lado do ringue no UFC 296.

Sean Strickland em um momento de vulnerabilidade enquanto fala sobre seu trauma de infância com Theo VonTwitter

Strickland faz ameaça sinistra a Du Plessis

Antes dessa luta, Sean Strickland abriu durante um episódio do podcast do comediante Theo Von. Antes de ir ao ar, o próprio campeão dos médios avisou ao público que isso estava por vir e sentiu vergonha de como ele desabou completamente. Claramente, este é um assunto delicado para ele e um trauma do passado que ele não foi capaz de superar. Com isso em mente, Strickland fez recentemente uma ameaça preocupante a Duy Plessis. Aqueles que sabem o quão mentalmente instável Sean Strickland é realmente saberão que ele não faz ameaças vazias. Embora Dricus já tenha demonstrado respeito por Strickland em uma entrevista recente, não saberemos o que acontecerá até que chegue o dia.

Isso é o que Sean Strickland falou em seu canal no Youtube sobre Du Plessis potencialmente falando sobre seu passado trauma de infância novamente: “Na verdade, eu mandei uma mensagem para ele. Cara, ouça, Dricus: vamos tentar nos matar, mas se Se você tocar nessa merda de novo, eu vou te esfaquear. Conferência de imprensa, pesagem… ele foi tranquilo sobre isso. “Não estou dizendo que não quero brigar com você. Drico. Não estou dizendo que você não é um bom lutador. Só estou dizendo que é uma linha que, quando cruzada, transcende a luta. Se eu for para o Canadá e você tocar nisso, adivinhe? Vou para a cadeia, eles vão me deportar e passamos oito semanas treinando sem motivo nenhum.”