A aparição ‘mais difícil’ e poderosa de Christina Applegate no Emmy aplaudida por seu ex-marido

Cristina ApplegateA aparição surpresa de Nomy de 2024 em meio à sua batalha contra a esclerose múltipla (EM) foi recebida com aplausos de seu ex-marido, Johnathon Schaech. A estrela de “Blue Ridge” acessou o Twitter para expressar sua admiração por Applegate, chamando-a de “o ser humano mais duro que já conheci” e expressando seu orgulho por ela, dizendo: “Fk MS! “

Schaech, 54, também compartilhou uma foto de Applegate, 52, em seu vestido marrom Cristão Sírio vestido em sua história no Instagram, adicionando uma legenda que dizia: “Estamos muito orgulhosos de você, Christina”. O ex-casal, casado de 2001 a 2007, mudou desde o divórcio. Schaech casado Julie Salomão em 2013, enquanto Applegate se casou com Martyn LeNoble no mesmo ano.

Applegate, conhecida por seu papel em “Dead to Me”, teve um início comovente no Emmy ao apresentar o primeiro prêmio. Diagnosticada com esclerose múltipla em 2021, ela foi aplaudida de pé pela multidão repleta de estrelas enquanto subia ao palco com uma bengala “FU MS”. O ex-aluno de “Married… with Children” ficou visivelmente comovido com o gesto e brincou sobre se sentir envergonhado pela ovação de pé do público.

Apesar de sua indicação para Melhor atriz principal em série de comédia para “Dead to Me”, não era esperado que Applegate comparecesse à cerimônia. Ela já havia afirmado que Prêmios SAG 2023 seria sua “última premiação como atriz”. No entanto, sua aparição surpresa no Emmy de 2024 foi um momento poderoso para ela e seus fãs.

Ela revelou sua condição em 2021

Em agosto de 2021, Applegate revelou que ela havia sido diagnosticada com esclerose múltipla “alguns meses” antes e desde então falou sobre os desafios que enfrenta. Ela compartilhou abertamente com a Vanity Fair em maio de 2023: “Há certas coisas que as pessoas consideram certas em suas vidas que eu considerava certas. Descer as escadas, carregar coisas. Ela também expressou preferência por um estilo de vida mais tranquilo, longe do caos de Hollywood.

A resiliência e a força de Applegate face à sua batalha contra a EM granjearam amplo apoio e admiração. Sua aparição surpresa no Emmy serviu como um poderoso lembrete de seu espírito inabalável e determinação diante da adversidade.