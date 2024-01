A ascensão de Travis Kelce no Instagram fica aquém do primeiro lugar, apesar do impulso de Taylor Swift

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, experimentou um aumento substancial no número de seguidores no Instagram, em grande parte graças à sua associação com o ícone da música global Taylor Swift.

No entanto, apesar do empurrão significativo de sua namorada, Kelce ficou aquém de conquistar o primeiro lugar para o atleta com maior Instagram ganho de seguidores em 2023.

Travis Kelce adicionou milhões de novos seguidores no Instagram

Uma figura proeminente na NFL, Kelce já havia conquistado uma base de fãs considerável.

Ainda assim, sua ligação com Rápido durante o ano passado elevou-o a níveis sem precedentes de atenção pública.

Swift comparecimento em Chefes jogos e seu relacionamento florescente ao longo 2023 desempenhou um papel fundamental Kelce’s Popularidade no Instagram, adicionando mais de três milhões de seguidores à sua conta.

Kelce’s O impulso inicial veio após os Chiefs Super Bowl vitória em fevereiro, atraindo meio milhão de novos seguidores para seu Instagram comunidade.

No entanto, o verdadeiro aumento ocorreu quando Taylor Swift fez sua primeira aparição em um Chefes jogo.

A partir desse momento, Kelce’s seguidores dispararam, atingindo aproximadamente 2,3 milhões seguidores adicionais até o final do ano.

Travis Kelce é perseguido pela NFL enquanto Taylor Swift vai ao Globo de Ouro

Shohei Ohtani ocupa o primeiro lugar



Shohei Ohtani, o versátil novo arremessador dos Dodgers, saiu vitorioso na corrida.

Ohtani notável jornada no Instagram, alimentada principalmente por sua mudança para o Dodgersapresentou um ganho de mais 3,5 milhões de seguidores em menos de dois meses.

Apesar de Swift impulso considerável, Kelce ficou aquém de superar Ohtani no Instagram corrida seguidora.

Ohtani popularidade disparou no início do ano, logo à frente do Clássico Mundial de Beisebolquando ele pulou de baixo 2 milhões para quase 5,5 milhões de seguidores em menos de dois meses.

Notavelmente, Ohtani o sucesso não estava vinculado ao namoro com uma superestrela global; em vez disso, foi resultado de suas proezas em campo.

Enquanto Kelce’s Os seguidores do Instagram tiveram uma ascensão meteórica, ainda estão atrás Swift base de fãs colossal.

Com 279 milhões de seguidoresSwift se destaca como o 12ª pessoa mais seguida no Instagram globalmente.

No mundo dinâmico dos influenciadores esportivos, 2023 testemunhou um ano marcante para vários atletas.

LSU a estrela do basquete, Angel Reese, conquistou 2,5 milhões de seguidoresressaltando o amplo apelo dos atletas em vários esportes.

Adicionalmente, Espanhol o tenista Carlos Alcaraz também teve um aumento significativo com mais de 2,3 milhões novos seguidores.