A atriz Halle Bailey dá as boas-vindas ao primeiro filho com o rapper DDG

2024 apenas começou – mas Halle Bailey já tem muito a agradecer com o nascimento do primeiro filho, Olá !

A cantora indicada ao Grammy e seu namorado rapper, DDG, postaram fotos em suas páginas do Instagram no sábado à noite, mostrando suas mãos segurando suavemente os dedos de Halo com seu nome gravado em uma pulseira de ouro em volta de seu pulso.