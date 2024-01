A bengala de Alan Ruck no Globo de Ouro não foi resultado de um acidente de carro

Alan Ruck foi visto andando com apoio no Globo de Ouro no fim de semana passado – e embora saibamos exatamente onde você está pensando por quê … há outra explicação.

A estrela de ‘Succession’ esteve presente no domingo em Los Angeles para a grande premiação, e as pessoas imediatamente perceberam que ele estava usando uma bengala para contornar o tapete vermelho. Ele não disse nada sobre isso no momento – mas as pessoas pensaram que isso estava relacionado a um acidente de carro.



Lembre-se, Alan entrou em um acidente desagradável aqui em Hollywood, quando ele perdeu o controle de seu sofisticado caminhão elétrico e destruiu a parede de uma pizzaria – o que causou uma grande cena e muitos danos.

Embora Alan aparentemente estivesse ileso na época – ele andava por aí com uma joelheira nos dias seguintes… e lá também as pessoas pensaram que ele havia se machucado um pouco no acidente.

Agora, aqui está ele com outra assistência… e a especulação aumentou novamente. Bem, temos algumas respostas – e não é isso que parece. Fontes próximas a Alan disseram ao TMZ que sua bengala o está ajudando com uma doença não relacionada com a qual ele tem lidado ultimamente.

Disseram-nos que Alan passou por uma cirurgia completa de substituição do joelho há apenas 3 semanas e meia – isso depois de sofrer de artrite há algum tempo. Então, é por isso que ele estava usando.



Se não ficou claro com isso… não, essa bengala não era uma declaração de moda – fomos informados de que AR precisa absolutamente dela, e ele está fazendo bom uso dela desde o início e com frequência. É interessante (e milagroso) que ele não tenha ficado gravemente ferido durante o naufrágio de outubro.