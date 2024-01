A briga brutal de hóquei no gelo fica sangrenta durante o jogo AHL

EUÉ prática comum ver o hóquei no gelo cair no caos devido a brigas entre jogadores adversários. Houve cenas semelhantes em um recente Liga Americana de Hóquei (AHL) jogo entre o Senadores de Belleville e Manitoba Moose.

Briga brutal durante partida de hóquei no gelo da AHL: briga torna-se sangrenta

No segundo período e com o placar de 2 a 1 a favor dos Senadores, Tyrel Bauer e Boko Imama entrou em uma briga. Na troca de golpes, Imama perdeu o capacete, mas isso não o impediu de atingir com força o rosto do adversário. Depois de mais de Após 30 segundos de brigas, os dois acabaram concordando em parar em uma inesperada demonstração de espírito esportivo.

O Bauer do Moose, apesar de usar capacete durante toda a luta, acabou sangrando no rosto ao sofrer danos na sobrancelha. O a partida terminou com uma vitória por 3 a 1 para os Belleville Senators em sua visita ao Canada Life Centre.