A celebração do TD de Tyreek Hill revela a situação do casamento com Keeta Vaccaro

Tyreek Hill marcou um touchdown altamente significativo contra seu ex-time, o Chefes de Kansas Citypara obter o Golfinhos de Miami no tabuleiro (6-10) no jogo de playoff do Wild Card no sábado à noite no Arrowhead Stadium. E assim como ele fez em Sexta-feira pretaprocurou a esposa Keeta Vaccaro na arquibancada para lhe presentear com a bola de futebol.

Tyreek Hill reclama do frio no estádio dos Chiefs: “Estou congelando aqui”Twitter

O gesto foi muito bem recebido por Vaccaro, que retribuiu o beijo mandado do receptor enquanto suportava o frio congelante do Estádio Ponta de Flecha fica. Depois de um casamento no outono de 2023 e uma ‘fase de lua de mel’ em que o casal ganhou manchetes positivas, as coisas mudaram para começar o novo ano.

O dramático 2024 de Tyreek Hill e Keeta Vaccaro

2024 tem sido um ano desafiador até agora para Tyreek Hill e sua esposa Keita Vaccaro. Apesar do sucesso dos Dolphins em campo, o casal sofreu um incêndio devastador em uma casa e duas mulheres estão supostamente processando a estrela recém-casada da NFL por pensão alimentícia na Flórida.

Apesar de toda a turbulência recente, o casal se dá muito bem, como mostra a romântica celebração do TD.

Tyreek Hill apareceu animado em Kansas City, apesar do frio congelante. Embora o tempo certamente tenha afetado o receptor, que reclamou que estava “congelando [my] dê o fora” enquanto ele passava por membros da imprensa no Arrowhead Stadium.