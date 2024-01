A cobrança de falta mágica de Messi impressiona os companheiros durante o aquecimento do Inter Miami

Messi não marcou nos dois primeiros jogos da pré-temporada, mas um gol certamente está próximo. Especialmente depois que o astro do futebol foi visto acertando uma cobrança de falta mágica que impressionou torcedores e companheiros de equipe durante o aquecimento do Inter Miami em Estádio Toyota de Dallas. O chute, da frente da área, foi para a direita e passou perfeito Miami goleiro Drake Callender.

Messi cobra falta mágica no aquecimento do Inter Miami

Infelizmente para Messi, no jogo contra o Dallas Miami sofreu um gol madrugador. Um passe errado de Jordi Alba para o meio campo gerou um contra-ataque e o atacante da USMNT Jesus Ferreira encontrou espaço para selar o único gol do jogo.

A ambiciosa turnê de pré-temporada do Inter Miami continua

Inter Miami O ambicioso calendário de pré-temporada continuou na noite de segunda-feira com um amistoso contra rivais da MLS FCDallas. Depois de começar as coisas contra Seleção Salvadorenha em San Salvador (0-0) na sexta-feira, o Inter Miami enfrentou Dallas (1-0) e fará a turnê mais longa do time com escalas em: Riad, Hong Kong e Tóquio. Por último, mas não menos importante, o time encerrará as coisas no dia 15 de fevereiro, quando enfrentará o clube de infância de Messi, o Newell’s Old Boys, no DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale.