A comediante Natasha Leggero expõe seios durante o ato de comédia de Los Angeles

Natasha Leggero O ato de comédia se transformou em um strip tease nu no Hollywood Improv na semana passada, depois que ela tirou a roupa e mostrou suas aldravas para uma multidão lotada!

De acordo com Leggero e um vídeo chocante obtido pelo TMZ, veja como o programa pornográfico caiu:

Natasha subiu ao palco do Improv na noite de quarta-feira depois do engraçadinho Bert Kreischer arrasou com sua primeira apresentação da noite, que incluiu arrancar a camisa e contar piadas nu da cintura para cima. O público adorou, acompanhando a performance de Bert.