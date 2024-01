A confissão de Kylie sobre o encontro com o tubarão de Jason Kelce diverte Travis Kelce no podcast ‘New Heights’

Kylie, esposa do pivô do Philadelphia Eagles, Jason Kelce, foi uma das convidadas especiais do ‘Novas alturas’ podcast. Apresentado pelos irmãos Kelce, Jason e Travis, esta semana. No episódio, Travis perguntou a Kylie sobre o intrigante “história de tubarão” ela experimentou com Jason. Se divertindo, Kylie compartilhou seu prazer ao ver seu marido corarrindo afirmando que ela nunca o tinha visto agir tão rapidamente.

A conversa ficou interessante quando Kylie descreveu os detalhes do que aconteceu sugerindo que seu marido estava disposto a deixá-la para se salvar, Jason obviamente negou, garantindo que teria confrontado o tubarão se necessário, se tivesse visto algum perigo real.

“Este homem entrava e saía da água porque não conseguia ficar em pé na prancha. É o mais rápido que já vi um grande homem se mover quando ele caía na água e depois tinha que se levantar novamente. conselho”, disse Kylie.

Em sua defesa, Jason garantiu: “Se o tubarão estivesse perto de você, eu teria saltado e atacado”.

Não há dúvida de que Travis Kelce teve uma experiência muito divertida às custas de seu irmão Jason graças à anedota compartilhada por Kylie no podcast ‘New Heights’. Eles demonstram a proximidade que têm entre irmãos, bem como a confiança e o bom relacionamento familiar com Kylie.