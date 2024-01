A dança de John Harbaugh após a vitória dos Ravens é considerada ridícula: ele está sóbrio?

Tele Corvos de Baltimore estão classificados para o jogo da Conferência AFC, onde jogarão o Notas de búfalo ou os Kansas City Chiefs, mas é John Harbaugh que roubou as manchetes por sua celebração um tanto… excêntrica.

Enquanto o time comemorava no vestiário após ficar a um jogo do Super Bowlonde enfrentarão o São Francisco 49ers ou um dos Tampa Bay Buccaneers ou Detroit LionsHarbaugh fez um movimento de dança interessante.

A dança viral de John Harbaugh após a vitória dos Texans divide os fãs

Depois de iniciar o movimento com uma espécie de dança conservadora na hora, ele decidiu ir em frente e, na pose de um rodeio imitando um passeio de caranguejo, arrastou-se pelo camarim com dezenas de pessoas assistindo divertidas.

Muitos fãs zombaram, comparando-o com a forma como as pessoas dançam em casamentos, mas para ser justo com ele, foi muito elegante e parecia bastante fácil, assim como o desempenho de seu lado Ravens durante toda a temporada.

Lamar Jackson estrela vitória dos Ravens

Jackson é um dos NFLdos melhores zagueiros e mostrou quanto dano ele pode causar aos times sem ver muito futebol.

Durante a vitória sobre a vitória por 34-10 do Houston Texans de CJ Stroud, ele fez apenas 22 tentativas de passe (5,5 por quarto) e completou 16 delas. Mas desses 16, ele fez 152 jardas e arremessou para dois touchdowns e correu, ele mesmo, para mais dois.

Quatro touchdowns. 28 pontos. Algum desempenho com pouca bola, contabilizando 252 jardas no total, tanto em corridas quanto em passes. Claro, Jackson dispensa apresentações, suas estatísticas em 2023 foram nada menos que exemplares.

O jogador de 27 anos completou 307 passes em 2023 em 457 tentativas para 3.678 jardas e 24 touchdowns, permitindo apenas sete interceptações. Ele também tem sido um rusher eficaz, percorrendo 821 jardas em 148 corridas para cinco touchdowns.

Ele é um jogador perigoso de se enfrentar e quem quer que ele enfrente no jogo da Conferência AFC precisará dar o seu melhor desempenho para derrotá-lo ou correrá o risco de perder a glória do Troféu Lombardi.