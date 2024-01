A decisão atraente de Jonathan Kuminga faz Kerr notar que busca mais tempo de jogo dos Warriors

Jonathan Kuminga está começando o novo ano de 2024 com uma nova atitude e um novo corte também depois de abandonar seus amados dreadlocks.

Para surpresa de seus fãs, o Guerreiros do Golden State Center exibiu seu novo visual no vestiário na sexta-feira enquanto escovava o cabelo, com um corte elegante substituindo suas tranças de marca registrada.

Tendo tomado a decisão de aparar os cabelos no início do dia, Vamos disse sobre a mudança: “2024, recomeço. Tenho que mantê-lo limpo. Trabalhando nas minhas ondas.”

Pelo 15º jogo consecutivo, o jogador congolês marcou dois dígitos com 11 pontos e seis rebotes na vitória por 113-109 sobre o Pistões Detroit.

Seu desempenho chamou a atenção de seu treinador Steve Kerrque destacou Vamos pela exibição ao encerrar a conversa com o jovem de 21 anos, que ficou frustrado com a falta de minutos em quadra.

“Achei que ele jogou bem esta noite” Kerr disse. “E ele é um cara jovem e quer jogar.

“Acabei de dizer a ele que todo mundo quer jogar e que temos muitos caras que podem jogar. Então, cada noite será um pouco diferente. [Tonight] Achei que ele moveu a bola. Ele guardou os dois [Cade] Cunningham e [Bojan] Bogdanovich e ele jogou bem.”

Consequências de Kuminga com Kerr demitido

Um relatório do The Athletic circulou anteriormente afirmando que Vamos tinha ‘perdido a fé’ em Kerr e não sentiu que poderia atingir todo o seu potencial sob o Guerreiros‘ treinador.

Mas o jovem fez questão de desmentir publicamente a história, insistindo que eles se sentaram para esclarecer o clima entre eles e conversar sobre basquete, além de assuntos fora da quadra.

“Acho que correu muito bem” Vamos disse. “Tratava-se apenas de um melhor entendimento um do outro e de mais comunicação. Só o fato de termos aquela conversa hoje me deixou confortável e o deixou mais confortável.

“Sempre que eu tiver algo para perguntar, qualquer coisa acontecendo, eu deveria ir até o escritório dele, a porta está aberta. Posso simplesmente ir relaxar lá e esperar que ele volte quando quiser.

“É disso que se trata, comunicação sempre que algo dá errado. A comunicação é a chave.”