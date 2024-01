A demissão de US$ 1,25 milhão: Chris Jones, do Chiefs, recebe seu bônus na semana 18

Patrick Mahomes e Travis Kelce pode não ter jogado no Chefes de Kansas City‘final da temporada regular no domingo, mas o Semana 18 confronto contra o Carregadores de Los Angeles ainda tinha muito significado para uma das âncoras defensivas do time.

Ataque defensivo estrela Chris Jones precisava de um saco para conquistar um Bônus de US$ 1,25 milhãoe ele conseguiu no terceiro quarto em Estádio SoFi. O saco, Jones‘ 10º da temporadafoi importante para sua conta bancária e também para o Cidade de Kansas defesa – forçou um Carregadores tentativa de field goal quando um touchdown teria dado Os anjos a liderança. O Chefes eventualmente aguentou por um Vitória por 13-12.

Travis Kelce trolla hilariamente o estilo de corrida do companheiro de equipe Isiah Pacheco

Por que Jones recebeu um bônus?

Vamos voltar à pré-temporada, quando Jones e os Chiefs trabalharam arduamente para renegociar o Tudo profissionalcontrato. Jones, elegível para agência gratuita após a temporada de 2023, queria maximizar seus ganhos enquanto Kansas City esperava abrir algum espaço no teto salarial. Os dois lados não chegaram a um acordo antes do início da temporada regular, então Jones ficou de fora na semana 1 antes de retornar para Semana 2.

Jones concordou com um acordo repleto de incentivos que garantia que ele ganharia muito dinheiro, ao mesmo tempo que mantinha a flexibilidade para alcançar a agência gratuita, se assim o desejasse. Um desses incentivos? Chegando a 10 sacas na temporada.

Celebrações selvagens aconteceram quando Jones derrubou Os anjos quarterback Easton Vara no terceiro trimestre. Todos os jogadores do Chiefs sabiam o que o sack significava, e muitos se reuniram em torno de Jones na linha lateral quando a defesa saiu do campo para uma tentativa de gol do Chargers.

Andy Reid se apoia em sua defesa

Antes do jogo de domingo, o técnico do Chiefs Andy Reid deixou claro que Mahomes estaria descansado na preparação para os playoffs. O que os fãs e membros da mídia não sabiam até domingo era que Kelce se juntaria ao seu quarterback na lista de inativos, com Reid priorizando a saúde enquanto Kansas City pretende defender sua Super Bowl título.

Kelce estava a 16 jardas de 1.000 na temporadae teria sido sua oitava campanha consecutiva atingindo esse marco, mas Reid escolheu o caminho prudente a seguir para o AFCsemente nº 3. O técnico duas vezes vencedor do Super Bowl optou por confiar em sua defesa com três melhores marcadores no final da temporada regular, sabendo que os Chargers estavam começando como zagueiro reserva. Grudar em vez de estrela ferida Justin Herbert.