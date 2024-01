A difícil reação de Bella Twins às acusações de agressão sexual contra Vince McMahon e John Laurinaitis

Equipe de tag da WWE Bella Gêmeasfeito de Nikki e Brie Garciareagiram às acusações de agressão sexual feitas contra Vince McMahon e John Laurinaitis.

Ex-funcionário da WWE Janel Grant apresentou uma queixa na semana passada no tribunal federal de Connecticut para dizer que McMahon teria feito sexo com ela e a traficaria sexualmente para outros executivos da empresa, incluindo Laurinaite.

Estas alegações incrivelmente sérias lançaram uma sombra negra sobre o mundo do wrestling, e agora o Bellas Gêmeas sentiram-se compelidos a falar sobre a situação.

“Estamos chocados e desanimados com as recentes acusações contra membros da WWE”, disse o García gêmeos disseram em uma postagem conjunta no Instagram. “Tem sido muito para processar desde que descobrimos na semana passada, assim como todos vocês fizeram. Isso é algo que não defendemos ou toleramos de ninguém, não importa quem seja.

“Queremos que todas as mulheres se sintam seguras e apoiadas no local de trabalho e na sua vida quotidiana.”

A situação fica ainda mais sombria quando você descobre que Laurinaite casou com a mãe do García gêmeos em 2016. Ele está listado como réu no caso.

Não é a primeira vez que ele e McMahon tiveram acusações feitas contra eles. Ele foi demitido pela WWE em 2022, pois estava sob investigação da empresa, que investigava má conduta sexual e silenciava acusações de dinheiro contra McMahon.

Foi reivindicado na ação por Conceder que McMahon usava brinquedos sexuais nela com nomes de estrelas do wrestling que causavam hematomas e sangramento.

O ex-funcionário também afirmou que McMahon e Laurinaitis uma vez a forçaram nos escritórios da WWE enquanto eles se revezavam para segurá-la enquanto os outros a agrediam sexualmente, de acordo com o processo.

Um dia depois de o processo ter sido aberto, McMahon deixou o cargo de presidente executivo da TKO Group Holdings, controladora da WWE, mas negou as acusações.

“Eu mantenho minha declaração anterior de que Sra.O processo está repleto de mentiras, casos obscenos inventados que nunca ocorreram e é uma distorção vingativa da verdade”, McMahon disse em um comunicado. “Pretendo me defender vigorosamente contra essas acusações infundadas e espero limpar meu nome”.