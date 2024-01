A equipe de Taylor Swift expressa indignação com o invasivo artigo de opinião do New York Times sobre sua sexualidade

Taylor Swifta equipe de está supostamente furiosa após o New York Times publicou um artigo de opinião especulando sobre a sexualidade do vencedor do Grammy. Uma fonte disse à CNN Business: “Parece não haver limites que alguns jornalistas não ultrapassem ao escrever sobre Taylor, independentemente de quão invasivo, falso e inapropriado isso seja – tudo sob o véu protetor de um ‘artigo de opinião’. Por causa do seu enorme sucesso, neste momento há um buraco em forma de Taylor na ética das pessoas.”

A fonte enfatizou que o artigo do Times, que sugeria que Swift tem dado dicas sobre ser gay ao longo de sua carreira, não “teria sido autorizado a escrever sobre isso”. Shawn Mendes ou qualquer artista masculino cuja sexualidade tenha sido questionada pelos fãs.”

O artigo de opinião compilou uma lista do que o escritor chama de “evidência” que supostamente prova a participação de Swift no LGBTQIA+ comunidade. Isso sugere que Swift uma vez “deixou cair os grampos de cabelo”, uma gíria para indicar queeridade, ao tingir o cabelo com as cores da bandeira do orgulho bissexual em seu videoclipe “Você precisa se acalmar.” O artigo sugere que essas ações na arte de Swift indicam sua solidariedade com a comunidade queer.

Taylor negou fazer parte da comunidade LGBTQ

Swift negou anteriormente fazer parte do LGBTQIA+ comunidade. No prólogo para ela “1989 (versão de Taylor)“álbum, Swift explicou que ela se cerca predominantemente de mulheres na tentativa de dissuadir o público de perguntar sobre sua vida romântica. Ela afirmou: “Jurei não sair com caras” e “decidi focar apenas em mim, na minha música, meu crescimento e minhas amizades femininas.”

Em uma entrevista à Vogue de setembro de 2019, Swift também negou ser homossexual: “Até recentemente, não percebi que poderia defender uma comunidade da qual não faço parte. É difícil saber como fazer isso sem ter tanto medo de cometendo um erro que você simplesmente congela.”

O representante da cantora também falou recentemente sobre os rumores de que Swift se casou secretamente com o ex-namorado Joe Alwynafirmando: “Basta com essas mentiras fabricadas sobre Taylor de Deuxmoi. NUNCA houve um casamento ou cerimônia de QUALQUER tipo. Isso é uma coisa insana de postar. É hora de você ser responsabilizado pela dor e trauma que você causa com postagens como essas.”