A equipe do Four Seasons Hotel está ‘farta’ das travessuras de Kanye West

eurapper e produtor lendário Ye (anteriormente conhecido como Kanye West) acrescentou mais um nome à longa lista de pessoas que irritou e irritou ao longo dos anos, com a equipe do Hotel Quatro Estações no Resort Surf Club em Miami, Flóridaentrando para a lista dos ‘inimigos’ de Kanye West.

Segundo o Page Six, West se sentiu em casa em sua suíte do hotel, montando até um estúdio de gravação. No entanto, a equipe está supostamente ‘farta’ de As palhaçadas de vocêjá que o resort fica fora A área “festa” de Miami.

Kanye West conhece bem a polêmica

A equipe de segurança diz que West costuma fazer palpites noturnos sobre sua suíte regularmente e muitas vezes organiza festas e eventos sem a permissão do hotel. Mais recentemente, organizou uma festa de audição durante o festival Art Basel.

Naquele dia, ele se apresentou com um moletom preto, que muitos consideraram muito parecido com os usados ​​pela Ku Klux Klan e considerado uma espécie de ‘apito de cachorro’, já que Kanye se associou à direita alternativa nos últimos anos. .

Page Six relata que Kanye West está fora da cidade e saiu do hotel há algum tempo. Não se espera que Ye receba “as mais calorosas boas-vindas” quando voltar ao Four Seasons Hotel.