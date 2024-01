A esposa de Kanye West gera especulações: por que ela está escondendo a barriga nas últimas fotos?

EUuma postagem ousada no Instagram, Kanye West46, compartilhou uma foto sensual de sua esposa, Censores Bianca, 28, intensificando as especulações sobre gravidez entre os fãs. A modelo australiana, que recentemente chamou a atenção durante um passeio público, posou provocativamente em um minúsculo body fio dental.

A imagem atrevida capturada Bianca de costas para a câmera, usando uma máscara preta e botas pretas até o joelho. Ostentando um macacão triangular de malha quase imperceptível, ela cruzou os braços de uma maneira que sugeria uma tentativa de esconder a barriga.

A polêmica postagem do rapper alimentou rumores sobre uma adição iminente à família do casal poderoso. No início desta semana, Bianca foi visto no centro da cidade Os anjosalimentando ainda mais a fofoca.

Ela estrategicamente escondeu sua figura sob um vestido caro e largo. Balenciaga sobretudo, combinado com um body colante sem mangas com estampa de leopardo. O modelo foi complementado com US$ 2.100 Alongamento Miu Miu botas de couro napa e cabelo castanho penteado para trás.

Kanye sempre quis uma grande família

Durante um evento em Las Vegas, Kanye sugeriu seu desejo de ter outro filho com Biancaexpressando-o como seu “objetivo final.” Os fãs, que prestaram atenção nas letras do rapper, apontaram para uma música recente onde ele mencionava sua natureza impulsiva e o desejo de expandir sua família.

Biancao chefe de arquitetura da Yeezetem escondido estrategicamente sua barriga durante passeios públicos, usando itens como bichinhos de pelúcia e travesseiros no passado.

O casal se casou em uma cerimônia privada em Beverly Hills em dezembro de 2022. À medida que as especulações continuam, os fãs aguardam ansiosamente a confirmação sobre se a dupla poderosa está realmente esperando seu primeiro filho juntos.