A esposa de Kanye West usa roupas peculiares enquanto leva ele para passear

Censores Bianca, que comemorou recentemente seu 29º aniversário, compartilhou um vídeo dela mesma em um terno preto de látex. Embora escolhas de moda ousadas sejam a norma para ela, nesta postagem compartilhada pelo IG, Kanye West a esposa pode ser vista olhando atentamente para a estrada e dirigindo o marido pela cidade.

A namorada de Kanye West usa uma roupa peculiar enquanto leva ele por aí

Na postagem sem legenda, o australiano a arquiteta não fala e pode ser vista lambendo o lábio superior em diversas ocasiões.

Quando Kanye West se casou com Bianca Censori?

Kanye West e Censori se casaram secretamente em dezembro de 2022, logo depois que ele finalizou seu divórcio da estrela de reality show e empresário Kim Kardashian. O relacionamento deles se tornou de conhecimento público no mês seguinte, cativando a atenção do público com momentos provocativos e escolhas de moda ousadas. Sem mencionar um comportamento muito pouco convencional.

Em uma entrevista de dezembro de 2022, Kim Kardashian admitiu que era “muito difícil” compartilhar a paternidade com Kanye em uma entrevista ao podcast IRL de Angie Martinez. O ex-casal divide a custódia de quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.