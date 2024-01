A esposa de LeBron James, Savannah, divide opiniões enquanto o vídeo mostra ela tirando mais fotos com fãs do sexo feminino do que com fãs do sexo masculino

A O Rei não é nada sem a sua Rainha, e Lebron James não é exceção.

Rei James‘ esposa, Savana Jamescausou comoção após um Los Angeles Lakers fã postou um vídeo para TikTok que parecia mostrar a ela evitando fotos com fãs homensmas feliz em tirar fotos com fãs mulheres.

A mídia social reage à estratégia de imagem de Savannah

A resposta esmagadora no TikTok foi elogios a SavannahLeBron namorada do ensino médio que sempre permaneceu lealmente ao seu lado.

“Isso mesmo, respeito porque as pessoas vão inventar qualquer tipo de história. Muito elegante Savannah James”, disse a principal resposta ao Vídeo do TikTok, que tem mais de 8.000 curtidas. O vídeo em si gerou mais de 1 milhão de visualizações na plataforma de mídia social.

“E é assim que você mantém todos os reinos unidos, saudação”, disse outro fã que não se importou com as ações de Savannah no vídeo.

Também houve muitos fãs frustrados nos comentários, chamando James de “rude”, dizendo que ela está “compensando demais” e se perguntando se LeBron mantém o mesmo padrão com as fãs do sexo feminino. Enquanto isso, outros questionaram a autenticidade do vídeo, atribuindo a resposta de Savannah à forma como os fãs do sexo masculino a abordaram no vídeo, ao invés de um padrão geral.

“aqueles caras não deveriam ter abordado ela dessa forma. provavelmente teriam obtido um resultado diferente”, disse um comentário no TikTok com mais de 150 curtidas.

Quer houvesse verdade nas afirmações sobre as preferências de Savannah para tirar fotos ou não, o fato de isso ter gerado tantas conversas enfatizou um tema da carreira de LeBron James. Ele evitou escândalos pessoais e sua firme relacionamento com Savana é um grande motivo.