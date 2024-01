A esposa de Matthew Stafford bate palmas para os fãs do Lions que organizam a proibição de Jersey

Matheus Staffordesposa Kellyestá aplaudindo uma torcedora do Lions que está tentando impedir que as pessoas usem a camisa de seu marido no próximo jogo dos playoffs … chamando o plano proposto de “triste”.

Detroit sediará seu primeiro jogo de playoff em 30 anos contra o Rams no domingo… o que significa que Stafford retornará ao Motor City com a intenção de eliminar seu ex-time da pós-temporada.

Normalmente, a camisa do Detroit de Stafford é uma das mais populares no Ford Field – mesmo depois de ele ter sido negociado com Los Angeles por Jared Goff antes do início da temporada de 2021.

Mas, um fã está tentando evitar que isso aconteça neste fim de semana… parecendo dizer em uma postagem nas redes sociais esta semana que o número azul e prata. 9 tópicos podem trazer algum mal para o time da casa.

“ANÚNCIO”, escreveu o fã no post do Instagram. “Por favor, não use a camisa do Lions-Stafford no jogo. Este não é um momento para ser fofo ou engraçado.”

“Trata-se de negócios e de colocar o último prego no caixão do SOL. Não é pessoal. Apenas negócios!”

Não demorou muito para que a notícia da proibição planejada chegasse a Kelly Stafford, que criticou a ideia na seção de comentários do post.

“Bem, isso é triste porque é completamente o oposto de como nos sentimos em relação a esta cidade”, escreveu ela, “mas Matthew sempre foi uma pessoa importante e continuará a ser. Rezando por um jogo incrível e sem lesões. ♥️”

O fã acabou respondendo… respondendo que o ódio é apenas temporário.

“Nós amamos Matthew”, disse o torcedor de Detroit, “mas não esta semana.😂”