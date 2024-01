A estatística maluca que destaca a longevidade de LeBron James: ele enfrentou 35% dos jogadores na história da NBA

Lebron James continua acumulando jogos, pontos e estatísticas para confirmar seu status eterno. O Los Angeles Lakers O atacante acaba de completar 39 anos e está em sua 21ª temporada como profissional, o que lhe permitiu enfrentar diversos rivais.

O fato apareceu durante a transmissão do jogo contra o Dallas Mavericks: ele enfrentou 35% dos jogadores da história da NBA.

A festa de aniversário de LeBron James saiu diretamente de um filme dos anos 1970

De acordo com o Basketball Reference, o número total de jogadores LeBron enfrentou não é inferior a 1.668. André Iguodalacom 70 jogos, tem sido o adversário que mais vezes enfrentou.

Entre os 227 companheiros com quem já dividiu vestiário, o lituano Zydruns Ilgauskascom quem jogou pelo Cavaleirostem sido o mais leal.

O Lakers a estrela jogou contra um punhado de pares de pai e filho, e ele próprio poderia jogar com ou contra seu filho Bronny Próximo ano.

Ele é, neste momento, o jogador mais velho da NBA, é ainda mais velho que alguns treinadores atuais.

Curiosidades que vão além das estatísticas, que já lhe reservaram um lugar no livro dos recordes da NBA, da qual é o maior artilheiro de todos os tempos.

Registros extraordinários que Jason Kiddtreinador do Independentescoloque valor depois de perder para o Lakers com 25 pontos, oito rebotes e oito assistências do mito: “Se você fosse apostador, apostaria nele contra o Pai Tempo”.