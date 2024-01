A estrela de ‘All My Children’, Alec Musser, morreu por suicídio, com espingarda no peito

Alec Musser morreu por suicídio – e a natureza de sua morte é horrível… TMZ descobriu.

O Gabinete do Examinador Médico do Condado de San Diego disse ao TMZ … a estrela de ‘All My Children’ foi descoberta morta no último sábado por sua noiva em sua casa em Del Mar, CA – e de acordo com o relatório fornecido, diz que ele sofreu um aparente auto- – ferimento de bala infligido.

Disseram-nos que a noiva de Musser foi para a cama na sexta-feira à noite e acordou no dia seguinte e encontrou AM caído no chão do banheiro… com uma arma de fogo perto dele também.

O escritório do ME continua dizendo que o 911 foi chamado e, quando os paramédicos chegaram, Musser foi confirmado como falecido. Eles observam que a arma de fogo usada era uma espingarda… e sua morte está listada como suicídio.

TMZ contou a história … Noiva de Musser, Imprensa Paige, confirmou seu falecimento para nós no fim de semana passado, mas não entrou em detalhes sobre as circunstâncias do momento. Mais tarde, ela recorreu às redes sociais para lembrar de seu parceiro como “o melhor noivo que eu poderia ter pedido”.

Musser é mais famoso por interpretar Del Henry na novela ‘All My Children’ – sem mencionar papéis em ‘Grown Ups’, ‘Desperate Housewives’ e outros programas aqui e ali.

Ele tinha apenas 50 anos.

RASGAR