A estrela de ‘RHONJ’ Caroline Manzo processa Bravo por suposto beijo de Brandi Glanville

A estrela de ‘RHONJ’ acabou de entrar com uma ação contra a emissora – além de uma série de outras produtoras/estúdios envolvidos na produção de ‘Housewives’ – por causa de um incidente que ela afirma ter ocorrido em janeiro de 2019. 2023 no Marrocos… onde ela diz que eles estavam tentando filmar para um programa chamado “Real Housewives Ultimate Girls Trip”.

No entanto … nos documentos, obtidos pelo TMZ, Caroline alega que as coisas foram longe demais entre ela e Brandi (‘RHOBH’) uma noite – durante a qual ela afirma que foi assediada sexualmente por BG depois que os produtores forneceram álcool aos colegas de elenco para promover comportamento mais ultrajante para o show.

Embora Caroline certamente tenha problemas com o que ela afirma que Brandi fez no momento – ela não a está processando neste processo… em vez disso, ela está processando a Bravo – alegando que os showrunners e produtores foram responsáveis ​​por criar/promover um ambiente de embriaguez que coloca membros do elenco correm risco de que coisas assim aconteçam.