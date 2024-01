A estrela de ‘RHONY’ Erin Lichy e o marido são processados ​​​​por aluguel não pago

Estrela de ‘Real Housewives of New York City’ Erin Lichy está sendo levada a tribunal por causa de uma dívida… seu senhorio afirma que ela e seu marido devem cinco dígitos de aluguel não pago, mais juros.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, Erin e seu marido, Abraham Lichi deve US$ 43.950 em aluguel não pago por seu loft na Big Apple.

O proprietário de Erin e Abraham afirma que seu aluguel exigia que eles pagassem um aluguel mensal de US$ 13.500 – devido no primeiro dia de cada mês – pelo período em questão, mas muitas vezes pagavam com atraso, não pagavam multas por atraso, devolviam cheques e às vezes não pagava aluguel.

Agora, o proprietário está indo atrás dos Lichys por US$ 43.950 mais juros… além de US$ 12.900 para cobrir os honorários advocatícios do proprietário no caso.