A estrela de ‘Sucessão’ Sarah Snook foi chamada de ‘Ninguém’ no início de sua carreira

Sarah Snook está voando alto atualmente como uma queridinha de prêmios – mas ela teve que levar algumas pedras e flechas ao longo do caminho… de acordo com a própria mulher.

Como SS conta, ela conseguiu um papel no início de sua carreira… um momento emocionante para uma jovem atriz em dificuldades que rapidamente mudou quando um diretor de elenco disse diretamente na cara dela que não queriam contratá-la porque ela era uma “ninguém.”

Um momento terrível que não existia no vácuo… Snook diz que depois de aceitar o papel, concordando com exigências intensas em relação à aparência, ela decidiu comer “um pedacinho de bolo de chocolate” – e o inferno começou.

Um produtor começou a repreendê-la na frente do elenco e da equipe técnica, ela explica: “E o tempo todo estou morrendo por dentro. A infantilização das mulheres, para não serem capazes de tomar suas próprias decisões, por que faríamos isso com as mulheres? “