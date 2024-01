A estrela do Chiefs abre a porta para deixar Kansas City: sábado pode ser meu último jogo

Chris Jones tem sido a âncora do Chefes de Kansas City‘ linha defensiva durante quase uma década. Jones ganhou dois Super Bowls com a equipe que o convocou em 2016, mas o veterano de oito anos pode não ser chefe por muito mais tempo – uma possibilidade que ele mesmo reconheceu ao falar à mídia na terça-feira.

Jones é um agente livre após o Temporada 2023 termina, quando quer que isso aconteça. O Chefes hospedar o Golfinhos de Miami para abrir o Eliminatórias da NFL no sábado – e pode muito bem ser o último jogo de Jones em Estádio Ponta de Flecha como membro da organização.

Novo comportamento de Patrick Mahomes em relação aos Chiefs depois de vencerem sem ele

Jones vago sobre seu futuro na NFL

Falando aos repórteres na terça-feira, Jones disse no sábado “poderia ser“seu último jogo pelos Chiefs – em Arrowhead, pelo menos. Como o terceiro colocado no AFC, Cidade de Kansas tem garantido apenas um jogo em casa nos playoffs e precisaria de resultados favoráveis ​​em outros lugares para garantir a vantagem de jogar em casa depois do sábado.

Jones assinou um novo contrato com o Chiefs em setembro, encerrando uma resistência na pré-temporada que se estendeu para a temporada regular. Mas esse contrato não foi uma extensão – apenas adicionou incentivos financeiros à temporada final do acordo existente de Jones com Kansas City. Um desses incentivos, um bônus de US$ 1,25 milhãorebatido no domingo, quando Jones registrou seu décimo sack da temporada – a terceira vez em sua carreira que ele alcançou dois dígitos na categoria.

Jones aborda o retorno de Tyreek Hill a Arrowhead

Além de discutir brevemente seu futuro na NFL após 2023, Jones também discutiu na terça-feira o retorno de Monte Tyreek para Kansas City para a rodada do curinga. Colina e Jones foram convocados em 2016 e foram companheiros de equipe do Chiefs até 2022, quando Hill foi negociado com o Golfinhos. Sábado marcará seu primeiro jogo em Kansas City desde a negociação de grande sucesso.

“Tyreek é um jogador muito respeitado, especialmente neste edifício”, disse Jones.

Hill perdeu a chance de “se vingar” de seu ex-time no início desta temporada, quando os Dolphins perderam para os Chiefs em Frankfurt, Alemanha em 5 de novembro. Mas sua próxima chance – nada menos que em seu antigo reduto – poderia derrubar a cortina da carreira de pelo menos um dos pilares de longa data de Kansas City no Chiefs.