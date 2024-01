Tele Vaqueiros‘perda chocante para o Green Bay Packers na tarde de domingo trouxe Dallasa temporada foi interrompida. A derrota por 48-32 em Estádio AT&T encerrou a temporada dos Cowboys muito antes do esperado – e a margem final poderia ter sido maior, com Baía Verde liderando por até 32 pontos no segundo tempo.

O desempenho atraiu intrigas e críticas de todos os cantos do mundo esportivo, tal é o tamanho da presença global dos Cowboys. Conhecedor de mídia social Aurelien Tchouameni é um atleta – de um mundo diferente do futebol – que estava prestando alguma atenção ao jogo, e o Real Madrid meio-campista fez algumas palavras fortes sobre o desempenho do Dak Prescott e companhia.

Cowboys desmaiam no fim de semana do Super Wild Card

Tchouameni levou para X (anteriormente Twitter) no domingo à tarde para “falar sobre Dallas”. O Madri estrela chamou o que estava assistindo “embaraçoso“, como Prescott e os Cowboys foram derrotados pelo ataque rápido do Green Bay.

O segundo colocado Cowboys foi favorecido por um touchdown sobre o sétimo colocado Packers, que garantiu sua vaga nos playoffs no último dia da temporada regular. Dallas, o NFC Leste vencedores que ostentavam um recorde de vitórias e derrotas de 12-5, rapidamente ficaram para trás por 27-0 quando Prescott lançou duas interceptações – uma das quais foi devolvida para um touchdown. Os Cowboys nunca se recuperaram realmente, perdendo por 48-16 no quarto período antes de marcar dois touchdowns na hora do lixo.

Tchouameni de bom humor após triunfo na Supercopa

Alguns torcedores dos Cowboys podem discordar de Tchouameni por falar “do bolso”, mas o astro do futebol estava claramente com um humor alegre e falante – visto que ele tinha acabado de ajudar o Real Madrid a derrotar rivais ferozes. Barcelona na final da Supercopa de Espana no domingo, em Riyadh, Arábia Saudita.

Tchouameni disputou os 90 minutos da final da Supertaça, vencida pelo Real Madrid 4-1 graças a um Hat-trick de Vinicus Jr. na primeira metade. Os brancos foi o melhor time desde o primeiro minuto e produziu um desempenho vitorioso abrangente apenas quatro dias depois Atletico Madrid empurrou-os para a prorrogação no Semifinal da Supertaça – com Tchouameni, de 23 anos, como âncora do meio-campo.