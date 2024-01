A estrela dos Raiders traça sua linha na areia: ele quer que Antonio Pierce continue sendo o treinador

Invasores triturador de borda Max Crosby voltou a apoiar o treinador interino Antonio Pierce como Las Vegas continua sua busca por um novo líder à margem.

Crosbyum dos melhores jogadores dos Raiders e líder de equipe, tem manifestado seu apoio ao perfurarque assumiu o lugar do demitido Josh McDaniels no meio de 2023 NFL temporada e levou Las Vegas a um recorde de 5-4 – embora o recorde geral de 8-9 dos Raiders não tenha sido suficiente para se classificar para os playoffs. Ainda assim, Crosby declarar novamente seu apoio a Pierce poderia criar um cenário interessante se a franquia não retirar o rótulo de “provisório” de seu cargo – um cenário que correria o risco de irritar um craque.

Perfurar ou busto?

Crosby passou toda a sua carreira de cinco anos na franquia Raiders, acompanhando-a desde Oakland para Las Vegas. Insider da NFL Ian Rapoport diz que o endosso de Pierce por Crosby é um “linha na areia“para ele – e se Pierce não for contratado, o futuro do jogador de 26 anos nos Raiders pode ser questionado.

Crosby está sob contrato através 2026e proprietário dos Raiders Marcos Davis fará questão de evitar qualquer controvérsia ou agitação adicional para uma organização que procura desesperadamente um regresso à respeitabilidade. Pierce está prestes a entrevistar o Titãs do Tennessee para a vaga de treinador principal, mas ele continua na disputa pela Las Vegas trabalho após o forte final da temporada regular – que incluiu uma vitória no dia de Natal sobre o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium.

Crosby nomeado All-Pro da segunda equipe

Ressaltando ainda mais o caso de Crosby de que ele não é um jogador que os Raiders deveriam irritar, está o fato de ele ter sido nomeado All-Pro da segunda equipe seleção na sexta-feira, um dos dois jogadores All-Pro contratados para Las Vegas.

Crosby produziu um recorde na carreira 23 tackles para derrota e 14,5 sacks durante a temporada de 2023. Ele também gravou 50 pressões de quarterback e 15 knockdowns enquanto joga 95 por cento dos snaps defensivos disponíveis em 17 jogos. Ele foi nomeado para seu terceiro consecutivo Pro Bowl e continuou a se solidificar como um dos pass rushers mais temidos da NFL.