A estrela dos Warriors, Draymond Green, dá crédito ao chefe da NBA, Silver, pela reviravolta na aposentadoria

Draymond Verde revelou que estava convencido a abandonar seus planos de se aposentar depois de manter uma longa conversa com o comissário da NBA Adão Prata.

O jogador de 33 anos foi liberado para retornar à ação pela NBA depois de passar 12 jogos afastado por socar um jogador do Phoenix Suns Jusuf Nurkic em novembro.

Verde há muito tempo gerou polêmica durante sua carreira por incidentes violentos na quadra, e esse ato em particular foi o segundo no espaço de um mês depois que ele conquistou o Minnesota Rudy Gobert em um estrangulamento.

Em um novo episódio de ‘The Draymond Green Show’, Verde fala sobre o momento em que decidiu abandonar o basquete e se aposentar enquanto lutava para lidar com as provações e tribulações de estar sob os olhos do público. Isso antes de Silver dizer sua opinião, ajudando-o a desistir da decisão, enquanto ele se prepara para retornar à ação.

“Eu disse a ele: ‘Adam, isso é demais para mim… isso é demais. Tudo está se tornando demais para mim – e vou me aposentar'”, disse ele. Verde disse.

“E Adam disse: ‘Você está tomando uma decisão muito precipitada e não vou deixar você fazer isso.’ Tivemos uma conversa longa e ótima – muito útil para mim.

“Muito grato por jogar em uma liga com um comissário como Adam, que se preocupa mais em ajudar do que em machucar; em ajudar do que em punir. Ele se preocupa mais com os jogadores.”

Draymond Green pronto para o retorno dos Warriors

Verde agora está pronto para retornar ao Golden State Warriors na próxima semana, depois de passar por um mês de aconselhamento para resolver seu comportamento.

Ele foi reintegrado pela NBA depois que os árbitros notaram uma mudança positiva em seu comportamento, e agora ele está se preparando para retornar ao Warriors.

Os Warriors precisam de um novo revigoramento depois de uma campanha relativamente decepcionante, já que estão atualmente em 11º lugar na Conferência Oeste e têm um recorde de 17-19.

VerdeA contribuição de uma média de 9,7 pontos, 5,5 rebotes e 5,8 assistências em 15 jogos nesta temporada será bem-vinda, desde que ele seja capaz de controlar sua disciplina em quadra.