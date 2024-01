A estrela pornô Mia Khalifa é confrontada pela mãe na frente do filho em tenso confronto no aeroporto

EUum tenso confronto no aeroporto, um Mãe judia confrontou atriz pornô Mia Khalifa por causa de seus comentários anti-semitas. A mãe, acompanhada pelo filho, teve uma discussão acalorada com Khalifa, citando comentários anteriores da estrela pornô sobre o povo judeu.

Em resposta, Khalifa perguntou sarcasticamente se a mãe estava “esperando pelo ônibus porque ela estava esperando pelo manobrista,” aumentando a tensão em sua troca verbal.

Implacável, a mãe judia decidiu resolver o problema com as próprias mãos. No segundo ato deste drama no aeroporto, ela instruiu o filho a começar a gravar com o telefone enquanto ela se aproximava de Khalifa, declarando corajosamente: “Am Israel Chai” (O povo de Israel vive).

Khalifa, não impressionado, respondeu com um insulto pessoal, afirmando: “Seu hálito cheira mal; fique longe de mim.”

O incidente lança luz sobre a história controversa de Khalifa, incluindo o seu apelo anterior ao Hamas para filmar a execução do povo judeu, ilustrando a controvérsia em curso em torno das declarações inflamatórias da ex-estrela pornográfica.