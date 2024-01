A ex-mulher de Hugh Hefner, Kimberly, defende Hef, bate em Crystal e ex-namoradas

Kimberly – que foi casada com Hef de 1989 a 2010 e teve dois filhos com ele – disse ao TMZ … Crystal, em sua mente, não tem credibilidade e afirma que na verdade era ela quem estava explorando Hef enquanto ele estava ainda vivo, e não o contrário.

Como informamos … Crystal lançou um novo livro de memórias sobre seu casamento com Hef e a vida deles na Mansão Playboy, e ela disparou uma série de tiros contra ambos … destruindo suas habilidades no quarto, ligando para o relacionamento deles tóxico e atrasado e dizendo que se sentia presa/hipnotizada.

Mas Kimberly está respondendo em nome de seu ex-marido, dizendo… “Enquanto algumas pessoas falam sua versão de sua ideia de eventos na esperança de aproveitar uma onda de relevância nas manchetes e ganhar dinheiro rápido, todos nós deveríamos perguntemo-nos se queremos viver num ambiente onde as pessoas se recusam a assumir responsabilidades e usam palavras vagamente como ‘forçar’ e ‘sobreviver’ para descrever escolhas que fizeram voluntariamente num determinado momento das suas próprias vidas.” Ufa, fale sobre duro!

Do jeito que Kimberly vê as coisas… Crystal não foi forçada a se casar com Hef ou a morar na Mansão Playboy que Crystal agora despreza. Kimberly nos conta que Crystal fez escolhas que lhe deram “notoriedade, oportunidade e dinheiro”.