A ex-mulher do treinador de ‘Biggest Loser’ Dolvett Quince afirma que ele lhe deve US $ 10 mil

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, o ex do famoso treinador de TV Dolvett, Amanda Quince, afirma que está ficando muito atrás no apoio conjugal – na casa dos 5 dígitos, na verdade. Amanda afirma que Dolvett deveria pagar US $ 2.500 no primeiro dia de cada mês … mas ela diz que o dinheiro não está fluindo para ela ultimamente.