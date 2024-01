A experiência única de união de equipes de pré-temporada entre Messi e Inter Miami em um navio de cruzeiro em Miami

Aé Inter MiamiA pré-temporada da maratona continua, o clube está se inclinando para o estilo de vida espetacular em Miami com um novo patrocinador de camisa que lhes dá algumas vantagens divertidas.

O MLS postou um vídeo de seu capitão Lionel Messi liderando o time para assistir a um emocionante show acrobático em um Cruzeiro Royal Caribe para comemorar a nova parceria para a temporada de 2024.

Limpando a mente após maus resultados da pré-temporada

Pode ter sido uma valiosa mudança de cenário para o Rosa e Pretoque busca mudar algumas coisas depois de não ter conseguido marcar nos dois primeiros amistosos da pré-temporada: Empate em 0 a 0 contra El Salvadorr e um Derrota por 1 a 0 para o FC Dallas.

O “Fab Four” do antigo Inter Barcelona companheiros de equipe (Messi, Luis Suarez, Jordi Alba e Sergio Busquets) reconheceram a necessidade de se soltar e se divertir antes do início da temporada no fim de semana passado, quando se juntaram a Sofia Vergara para uma noite de dança e boa comida em um bar em Miami.

Amistosos importantes pela frente para o Inter Miami

Por vir amistosos na Arábia Saudita contra o Neymar Al-Hilal e Cristiano Ronaldode Al-Nassr apresentam oportunidades para Messi & Co. voltarem aos negócios, embora o confronto com o Al-Nassr tenha prejudicado a expectativa com o possível ausência de CR7 devido a preocupações com lesões.

Miami continuará viajando pelo mundo para enfrentar Hong Kongdo Japão Vissel Kobee da Argentina Old Boys de Newell nos jogos restantes da pré-temporada como contagem regressiva para o Temporada 2024 da MLS acaba.