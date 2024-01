A família de Sonya Eddy lutando para conseguir seu Emmy póstumo

Há uma batalha em andamento pela estrela da novela Sonya Eddy O Daytime Emmy póstumo de … com sua família distante determinada a receber o troféu de volta de sua amiga e parceira de produção.

O negócio é o seguinte… Sonya morreu no final de 2022 e ganhou um Emmy Diurno no mês passado por seu trabalho em “General Hospital”, com seu parceiro de produção e amigo Tyler Ford aceitando o prêmio em seu nome.