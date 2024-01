A febre de Kim Mulkey toma conta: centenas de fãs e jogadores assistem ao jogo da LSU vestidos de treinador

Tele é o atual campeão Tigres da LSU começou 2024 com uma vitória. Kim Mulkey lado confortavelmente derrotou o Missouri por 92-72. O jogo não foi isento de polêmica, porém, com Anjo Reese estar envolvido em um incidente desagradável com jogador adversário Hayley Frank depois de parecer estrangulá-la no terceiro quarto.

Centenas de Kim Mulkeys compareceram ao jogo da LSU: "Dress Like Kim Mulkey" toma conta de Louisiana

O jogo também foi marcado por um acontecimento fora de quadra. Para o jogo de quinta-feira à noite, centenas de torcedores compareceram ao concurso vestidos como o técnico Mulkey. As arquibancadas estavam cheias de alguns fantasias hilariantes enquanto os fãs faziam o possível para imitar o treinador peculiar.

Isso não foi coincidência. “Vista-se como Mulkey” foi agendado antes da partida e foi verdadeiramente aceito pelos fãs. Eles também não foram os únicos – alguns dos Os jogadores da LSU também abraçaram a ideia. Flau’jae Johnson’s o traje era particularmente impressionante – a jogadora lançou alguns aros antes do jogo começar, vestida como seu treinador principal.