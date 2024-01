A festa de aniversário de Robert F. Kennedy que virou arrecadação de fundos incomoda os convidados, eles postam apoio a Biden

ROs apoiadores de Obert F. Kennedy tentaram fazer uma bagunça hospedando sua festa de aniversário e torná-la uma arrecadação de fundos para sua campanha presidencial, entretanto, pessoas conhecidas como Martin Sheen, Mike Tyson, Andrea Bocelli e Dionne Warwick foram convidados sem o reconhecimento da dupla intenção do partido.

Martin Sheen, Dionne Warwick, Mike Tyson e Andrea Bocelli recusaram o convite

A PAC nomeado Fighting 4 One America está apoiando RFK e deu-lhe sua festa de 70 anos com a intenção de angariar apoio para o político, no entanto, as pessoas optaram por não participar da reunião e foram às redes sociais para divulgar suas opiniões políticas ao público que não apoiou o famoso advogado.

De acordo com Paige Six, Dionne Warwick, que recebeu o Kennedy Center Honor em 2023, pediu a um assessor que dissesse ao canal que ela não compareceria, “Não, não vou participar. Não, não vou apoiá-lo. Não, não e não!”

O canal também afirma que recebeu outro e-mail de seu representante que dizia em negrito “A Sra. Warwick NÃO tem nenhuma associação ou afiliação com o senador Robert F. Kennedy Jr. [she ever] participar de qualquer evento ou arrecadação de fundos relacionado a [RFK Jr.].”

Enquanto isso, Andrea Bocelli também cancelou depois de saber do evento político junto com Mike Tyson que também recusou o convite via representante, “Tyson foi convidado para a celebração do aniversário de RFK, à qual ele não pode comparecer, não para uma arrecadação de fundos“, disse seu representante

Enquanto alguns cancelaram, outros, como Michael Sheen, foram mais longe, dobrando seu apoio ao presidente e escrevendo uma história no Instagram que dizia: “Eu não endosso RFK Jr. nem irei à festa dele. Eu sinceramente [sic] apoie @joebiden e a chapa democrata para 2024.”

Um representante da campanha de RFK comentou sobre o assunto: “A arrecadação de fundos de Indian Wells é um evento do PAC”, disseram. “A campanha não tem conhecimento de quem está participando e não pode confirmar ou negar a participação de ninguém, seja como entretenimento ou como convidado.“

Os irmãos de RFK Jr. deram as costas ao irmão e deixaram claro que amavam que ele era perigoso para o país “A decisão do nosso irmão Bobby de concorrer como candidato de um terceiro partido contra Joe Biden é perigosa para o nosso país… Denunciamos a sua candidatura e acreditamos que é perigosa para o nosso país.“, Rory Kennedy postou no Instagram.