A filha de Michael Strahan, Isabella, aproveita as férias de R&R em meio à batalha contra o tumor

Michael Strahan filha Isabella está finalmente relaxando para um meio dia muito necessário… depois de encerrar seu último tratamento de radiação para combater o câncer no cérebro.

A jovem de 19 anos posou com sua irmã gêmea Sofia em uma série de fotos do IG de biquíni na segunda-feira de suas férias ensolaradas … com a legenda: “Em boa companhia”.