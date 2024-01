A foto à mão vermelha de Donald Trump foi reduzida a nada além de um corte de papel

Uma foto de Donald TrumpA mão de Trump gerou muitas especulações sobre sua saúde na internet… mas agora, o TMZ tem alguma clareza – pelo menos do ponto de vista de Trump World.

O negócio é o seguinte… DT estava saindo do E.Jean Carroll julgamento por difamação na quarta-feira em Nova York, quando ele levantou a mão para acenar para seus fiéis seguidores que estavam estacionados do lado de fora do tribunal… e algo vermelho brilhante chamou a atenção dos fotógrafos.

É difícil entender exatamente o que é – mas alguns pensaram que pareciam bolhas ou feridas de algum tipo… e, claro, a internet enlouqueceu com teorias quando o viram, com muitos tentando diagnosticar o ex-Prez com quase todas as doenças sob o sol.

Curiosamente, ele saiu do tribunal no mesmo dia, na quarta-feira… e a chamada mão vermelha parecia um pouco mais normal naquela época. Foi muito, muito estranho.

De qualquer forma, conversamos com algumas pessoas e fontes ligadas à campanha de Trump estão nos contando uma história diferente daquela que as pessoas pensam que viram na foto do OG. Disseram-nos que a única coisa que afligiu Trump naquele dia foi um simples corte de papel, e ele acidentalmente espalhou o sangue na mão. Sim, é isso que o grupo de Trump está dizendo aqui… só um pequeno corte.

Embora possa parecer difícil de acreditar, pode realmente ser verdade – mais uma vez, DT saiu com a mão aparentemente limpa e livre de quaisquer escoriações… então talvez fosse apenas sangue.

Aliás, ele saiu novamente em público na quinta-feira… e não havia nenhum sinal de vermelhidão em sua mão direita, pelo que pudemos ver. Como informamos, ei compareceu ao funeral de sua sogra com Melânia e seu filho Barrão Manhã de quinta-feira.

Estamos na reta final da campanha republicana agora… cada pequeno detalhe vai deixar o público maluco – especialmente para um cara que adora falar sobre suas mãos como o ex-POTUS.