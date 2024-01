A foto do biquíni de Larsa Pippen provoca indignação e uma intervenção familiar inesperada

Restrela de TV de realidade, Larsa Pippense viu em apuros depois de compartilhar uma foto sensual de praia que rapidamente desapareceu dela Instagram.

O homem de 49 anos influenciador postou a foto com um minúsculo biquíni preto e uma pose provocante, com a legenda “Luz do sol em minha mente.” No entanto, o desaparecimento da foto levantou sobrancelhas, e fontes revelam que é devido a uma intervenção severa de ninguém menos que Larsa próprio pai.

A foto atraiu duras críticas à modelo.Instagram, Larsa Pippen.

Larsa meu pai teria expressado sua desaprovação pela imagem picante. Esta não é a primeira vez que seu pai intervém em questões de Larsa imagem pública. Em 2022, ele implorou que ela a removesse Apenas fãs conta, apesar de seu conteúdo não explícito.

A foto causou uma revolução nas redes sociais

As críticas inundaram a seção de comentários, com algumas acusações Larsa de edição excessiva de fotos, rotulando sua aparência como “porcaria de plástico.” O debate sobre a autenticidade da foto e Larsa escolha de poses se desenrolou nas redes sociais, com alguns questionando seu papel como mãe de quatro filhos.

Embora os detratores expressassem preocupações sobre dar um exemplo adequado, os defensores argumentaram que Scottie Pippen a ex-esposa cobria suas áreas privadas e deveria poder se expressar livremente.

A polêmica não parou

A polêmica em torno Larsa Pippen’s O instantâneo da praia continua a gerar discussões nas redes sociais sobre imagem corporal, edição de fotos e a adequação de público exibe.

À medida que a tempestade nas redes sociais avança, Larsa Pippenatualmente namorando Michael Jordan filho, Marcospermanece no centro de um público online dividido, com fãs e críticos expressando opiniões contrastantes sobre sua última aventura na praia.