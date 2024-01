A foto mais fofa de Brittany Mahomes não é com o marido Patrick: Sterling é a rainha novamente

Patrick Mahomes pode ser o amor de Brittany Mahomes‘ vida, mas ele não é quem fica mais fofo com ela como filha, Libra Esterlinabrilhou em uma postagem no Instagram com sua mãe.

Sterling Mahomes nasceu em 20 de fevereiro de 2021 e é a filha mais velha de dois filhos, já que ela completará quatro anos em pouco mais de um mês, o que a torna um ano e nove meses mais velha que Bronzenascido em 28 de novembro de 2022.

Brittany Mahomes luta para escapar da chave de braço estilo MMA de Taylor Swift no jogo dos Chiefs

E ela se parece quase exatamente com a mãe quando a dupla posou na neve, cercada pela natureza. Eles usavam a mesma roupa, exceto por Brittany Mahomes‘ colete azul, que consistia em calça de moletom preta, um moletom preto e sapatos pretos e azuis.

A cor do cabelo é a mesma e a tez também, apesar Patrick Mahomes sendo meio negro, mostrando que Libra Esterlina, no momento, é filhinha da mamãe. A série de imagens foi revelada via Instagram em Brittany Mahomes‘ e atraiu mais de 88.000 curtidas em 10 horas.

Outras fotos os viram de frente para a câmera com Libra Esterlina parecendo minúscula em comparação com a mãe, como um mini-eu, e uma terceira foto mostrava a jovem investigando curiosamente a neve junto com seus pais.

O pai dela não foi localizado, mas isso talvez seja esperado, já que ele e o Chefes de Kansas City prepare-se para assumir o Notas de búfalo na pós-temporada da NFL em 21 de janeiro às 18h30 ET.

Pat Mahomes não controlará suas vidas

MahomesO pai era jogador profissional de beisebol na MLB e seus irmãos jogavam basquete universitário e futebol americano no ensino médio, então ele vem de uma família de atletas.

Isso pressiona Bronze e Libra Esterlina fazer jus a esse legado de alguma forma, embora Patrick Mahomes ele mesmo não está realmente interessado em forçá-los a seguir esse caminho.

“Acho que é o melhor para mim”, disse ele ao Football in America antes do nascimento de seu filho. “Vou ajudar a ensinar ao meu filho, à minha filha todos os fundamentos e tudo o que eles quiserem aprender.

“Mas, ao mesmo tempo, quero deixar que seja sobre eles. Foi isso que meu pai fez enquanto crescia, foi isso que meus pais fizeram.

“Eles deixaram que fosse sobre mim, me deixaram sair e me divertir, eles não me pressionaram para fazer nada. Acho que é por isso que estou na posição que estou hoje.”