A grave acusação contra Ron Dennis: ele manipulou tudo para tornar Hamilton melhor que Alonso

Fernando AlonsoA jornada histórica de Lewis Hamilton pela Fórmula 1 teve suas controvérsias, principalmente na luta pelo título de 2007 contra Lewis Hamilton. Agora um ex-mecânico da McLaren, Chris Hesseypesou para declarar que o chefe da equipe britânica fez tudo o que pôde para apoiar o piloto britânico.

Hessey era AlonsoMecânico-chefe da Renault em 2005 e 2006, onde conquistou dois títulos mundiais, antes de seguir o espanhol quando ele se mudou para McLaren para enfrentar Hamilton na equipe de Woking.

Lewis Hamilton entra no universo Fornite com uma skin nova e legal – Vídeo

E sua opinião sobre o que aconteceu em 2007 é clara em relação ao infame fim de semana de 2007 na Hungria, aos bônus em envelope marrom que Alonso distribuiu e ao fato de Ron Dennis querer um piloto diferente no topo.

“A questão é que com Ron Dennis, McLaren e Hamilton“, Hesseydisse a Pit Debrief. “Ron Dennis trouxe Lewis quando ele era um jovem piloto.

“Denis disse, e isso me foi contado por um de seus engenheiros na época, não Marc Priestley, mas outro cara, que estava farto de pagar salários altíssimos para conseguir um bom motorista. É por isso que ele quis criar um driver sozinho.

“Ele pagou por sua educação, suas corridas de Fórmula Junior. Quando ele veio para McLaren ao lado de Fernando, acho que foi quando Fernando percebeu que havia coisas manipuladoras acontecendo nos bastidores.”

O que aconteceu na Hungria em 2007?

O drama na luta pelo título entre equipes culminou em Hungaroring, na qualificação para o Grande Prêmio da Hungria de 2007.

Alonso estava chateado com isso Hamilton não permitiu que ele cumprisse as ordens da equipe para permitir que ele passasse para queimar combustível, então, em retaliação, ele esperou em seu box por mais 10 segundos após ser informado que poderia sair, garantindo assim que Hamilton não conseguiram marcar a última volta na luta pela pole.

“O caso clássico foi Budapeste”, Hesseyadicionado. “Onde Alonso sabia que estava sendo deliberadamente retido, porque Dennis estava mudando o que deveria ter acontecido para ajudar Hamilton a se beneficiar disso, às custas de Fernando.

“O fisioterapeuta de Fernando estava fazendo o pit board e dando a Fernando uma contagem regressiva de quando ele deveria sair do pit. Fernando sabia o que estava acontecendo e disse: ‘Não vou permitir isso.’ Foi tudo manipulação para fazer Hamilton melhor, porque Ron Dennis pagou por toda a sua Fórmula Junior e queria criar seu próprio piloto. É daí que veio o atrito.”

Denis ficou furioso com a ação e teve palavras severas com Alonsodo treinador, antes que o piloto espanhol fosse punido com uma penalidade de cinco posições no grid, deixando-o cair da pole para o sexto lugar, com Hamilton herdando o primeiro lugar.

Bônus Renault e McLaren de Alonso

Alonso ganhou a reputação de ser muito gentil com seus mecânicos e oferecer-lhes recompensas substanciais durante seu tempo no Renaultjá que o time entregou dois títulos e venceu Ferrari e McLaren aos campeonatos.

Hesseysustenta que Alonso estava sendo gentil e agia apenas por iniciativa própria, sendo até insistente quando os mecânicos tentavam rejeitar os bônus que ele oferecia por boas atuações.

“Lembro-me do Fernando, quando ele começou a ganhar, uma tarde ele me chamou para a traseira do caminhão”, Hesseydisse. “E disse: ‘Você pode me dar os nomes dos caras que trabalham no meu carro?’ Naquela época havia apenas seis pessoas trabalhando naquele R25 e na corrida seguinte, ele me chamou de volta para a traseira do caminhão novamente, ele tinha uma grande pilha de envelopes e disse: ‘Estes são para você e para os caras. é para você.’ Abri o dinheiro e havia cerca de 600 euros dentro.”

“Eu disse: ‘Para que serve isso?’ Ele disse ‘Isso faz parte do meu bônus que o Flavio [Briatore, Renault team principal] tem que me dar quando eu me sair bem ou terminar entre os três primeiros. Quero compartilhar com você, porque sem você eu não conseguiria.’

“E eu disse: ‘Não Fernando, você não precisa fazer isso.’ Ele disse: ‘Não, estou fazendo isso’. Eu saí e dei o dinheiro para todos os caras. A cada poucas corridas ele fazia a mesma coisa, ele saía com um monte de envelopes e dizia: ‘aí está, você pode entregá-los aos caras ?’

Hessey também se refere às recompensas que Alonso dava ao seu povo, já conhecidas até então e até publicadas na mídia, mas que desde então se tornaram polêmicas em relação à temporada de 2007.

As pessoas do lado de Hamilton no debate muitas vezes argumentam que Alonso estava subornando os mecânicos e, portanto, a equipe estava na verdade trabalhando contra o novato e a favor do espanhol, embora Hessey descarta isso e disse que foi proibido de acontecer por Denis.

“Mas quando ele foi para a McLaren,” Hessey adicionado. “Ele tentou fazer a mesma coisa por sua equipe e Ron Dennis o impediu. Ele disse: ‘Não vamos fazer isso.’

“Ele não o deixou fazer isso. Lembro-me do que algumas pessoas disseram sobre serem subornos, mas era um absurdo. Ele não estava subornando as pessoas para fazerem um trabalho melhor do que o resto da equipe, porque todos os mecânicos fariam isso. o mesmo trabalho. Ele só queria compartilhar esse bônus com sua equipe de carros.”