A ‘guerra santa’ de Trump contra Taylor Swift pode sair pela culatra, diz Elex Michaelson

Âncora e político da FOX11 Alex Michaelson juntou-se a nós no “TMZ Live” na quarta-feira e perguntamos a ele sobre as ramificações do círculo íntimo de Trump prometendo travar uma “guerra santa” sobre Taylor e quaisquer democratas que ela possa apoiar… o que eles estão supostamente prontos para fazer.

Dada a enorme popularidade de Taylor no momento – juntamente com o fato de que ela está namorando um jogador estrela de um time da NFL, que está prestes a jogar no maldito Super Bowl – Elex diz DT e companhia. deve ter cuidado com a forma como sua campanha aborda Swift… especialmente se for para atacar.