A história de sobrevivência de agressão sexual de Mariska Hargitay elogiada por grupos de defesa

Ela diz: “Tentei de todas as maneiras que conhecia para sair dessa situação. Tentei fazer piadas, ser charmoso, estabelecer limites, raciocinar, dizer não. Fiquei apavorado. Não queria que isso se transformasse em violência. Agora sei que já era violência sexual, mas tinha medo de que ele se tornasse fisicamente violento. Entrei no modo de congelamento, uma resposta traumática comum quando não há opção de escapar. Eu verifiquei meu corpo. “

Mariska tem sido elogiada por compartilhar sua experiência, mas há alguns grupos de defesa neste espaço que querem mostrar-lhe mais amor e apreço… incluindo o Centro Nacional de Recursos sobre Violência Sexual, a Aliança da Cidade de Nova York Contra a Violência Sexual, o Estupro, Rede Nacional de Abuso e Incesto e Coalizão do Estado de Nova York contra Violência Sexual.

Representantes de todas as 4 organizações dizem ao TMZ que a manifestação de Mariska continua a eliminar o estigma das vítimas que sentem medo ou vergonha de se apresentar e falar a verdade… observar que o que ela está fazendo aqui é útil para inúmeras outras pessoas no mundo.

Todos os grupos aqui nos dizem praticamente a mesma coisa – que o relato de Mariska ecoa muito do que as vítimas passam colectivamente… e que falar sobre isso encoraja outros a fazerem o mesmo. Com alguém tão conhecido como ela falando, isso ajuda a pavimentar o caminho.